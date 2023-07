La emotiva confesión de Samadhi Zendejas en plenas grabaciones de Vuelve a mí La actriz mexicana compartió un pequeño aperitivo de lo que será su participación en este drama romántico de Telemundo que protagoniza junto a William Levy. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Samadhi Zendejas Samadhi Zendejas | Credit: Instagram Samadhi Zendejas La versatilidad actoral de Samadhi Zendejas parece no tener límites. Jenni Rivera, la sensual Circe, la reclusa Mambo… En los últimos años, la joven actriz mexicana ha sorprendido al público interpretando personajes completamente opuestos entre sí que la han convertido en uno de los talentos más camaleónicos de su generación. Ahora, a sus 28 años, Samadhi vive uno de los momentos más dulces de su carrera con su primer papel protagónico. La actriz, quien cuenta con más de 5 millones de seguidores en Instagram, protagoniza junto al galán cubano William Levy Vuelve a mí, el nuevo drama romántico de Telemundo que se graba desde finales de mayo entre México y Miami. "Nuria es un personaje que llevo luchando desde el 2021 audicionando con esperanza que llegue a sus casas y sea algo con lo que ustedes conozcan un pedacito de mí", confesó recientemente Samadhi a través de su perfil de Instagram, donde dio un pequeño aperitivo a sus seguidores de lo que será su participación en esta historia. Samadhi Zendejas Samadhi Zendejas en una escena de Vuelve a mí | Credit: Instagram Samadhi Zendejas "Es un personaje hermoso con toda su complejidad. Es un personaje que añoraba con la única intención: tocar tu corazón", reconoció. Samadhi Zendejas Samadhi Zendejas en una escena de Vuelve a mí | Credit: Instagram Samadhi Zendejas "Escribo este texto mientras espero grabar una escena por la lluvia porque el clima en esta ciudad es una locura, y la sensación que tengo cada que llego al trabajo es agradecimiento a la vida y a los motivos bonitos que me hacen levantarme todos los días", aseveró. "PERSISTIR RESISTIR INSISTIR". Samadhi Zendejas Samadhi Zendejas y William Levy en una escena de Vuelve a mí | Credit: Instagram Samadhi Zendejas Samadhi Zendejas y William Levy en una escena de Vuelve a mí Samadhi Zendejas y William Levy en una escena de Vuelve a mí | Credit: Instagram Samadhi Zendejas SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por último, la actriz compartió que "este proyecto es para mis 2 corazones que me esperan en el cielo". Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. "Ya quiero ver a Nuria, sé que será todo un éxito", "Gracias por compartir estos grandes momentos y describir tus sentimientos en estas frases" o "Esa sencillez y humildad de persona que eres te están llevando a lograr todas tus metas. Eres un gran ejemplo", fueron algunos de los comentarios que no tardaron en inundar su publicación.

