Samadhi Zendejas comparte video junto a William Levy desde las grabaciones de Vuelve a mí La actriz mexicana protagoniza este nuevo drama romántico de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Samadhi Zendejas está viviendo "uno de los momentos más bonitos" de su vida. Así lo confesaba recientemente la actriz mexicana a través de sus historias de Instagram. La intérprete de 28 años, quien ha participado en exitosas series como Falsa identidad y Enemigo íntimo, se encuentra grabando desde hace ya casi 3 meses en Miami Vuelve a mí, el nuevo drama romántico de Telemundo que marca su debut como protagonista. "No les voy a mentir, esta semana sentí que el cansancio está haciendo de las suyas… Llevo como dos meses y medio filmando 12 horas al día, durmiendo máximo 4 o 5 horas, tratando de no faltar a mis entrenos, comer sano, leer capítulos, preparar mis escenas... y esta semana dije '¡híjole! ya lo sentí'. Pero después dije esto es parte de la ecuación, esto es parte de cumplir tus sueños y estoy viviendo un momento muy bonito de mi vida con mucho aprendizaje, con personas extraordinarias, compañeros extraordinarios", expresaba a finales de julio. Samadhi Zendejas Samadhi Zendejas | Credit: Mezcalent Este miércoles, a modo de aperitivo, la actriz compartió desde las redes sociales un detrás de cámaras de las grabaciones de la telenovela en el que se deja ver en compañía de William Levy, su galán en la historia, a punto de comenzar a grabar una escena. Samadhi Zendejas Samadhi Zendejas y William Levy en las grabaciones de Vuelve a mí | Credit: Instagram Samadhi Zendejas Ambos aparecen de lo más sonrientes y cómplices, dejando patente la excelente relación de trabajo que existe entre ambos y el buen ambiente que se respira en las grabaciones. Samadhi Zendejas y William Levy en las grabaciones de Vuelve a mí Samadhi Zendejas y William Levy en las grabaciones de Vuelve a mí | Credit: Instagram Samadhi Zendejas "Verte feliz es lo más importante", comentó una fan de Levy al ver las imágenes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En Vuelve a mí, Samadhi interpreta a Nuria, una mujer de escasos recursos que ve su mundo derrumbarse cuando secuestran a su hijo Andrés. En el momento menos esperado, el personaje interpretado por Levy llega a su vida para convertirse no solo en el pilar que mantiene viva su esperanza, sino también en el gran amor de su vida. El drama se estrenará próximamente por Telemundo en horario estelar.

