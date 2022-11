La saga 'Vencer' ¡tendrá una quinta entrega y así se llamará! Tras Vencer la ausencia, la lucha de las mujeres continuará en... ¡Descubre el título! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras cuatro exitosas entregas, Vencer el miedo, Vencer el desamor, Vencer el pasado y Vencer la ausencia –esta última se transmite actualmente por Univision a las 8 p. m., hora del Este–, Vencer se ha posicionado como una de las sagas más exitosas de la televisión en español. "Además de entretener, para nosotros lo que es muy importante es que tenga impacto social, que deje algún tipo de mensaje positivo", contaba la productora ejecutiva de la franquicia, Rosy Ocampo, semanas atrás en una entrevista exclusiva con People en Español. En esa misma entrevista, Ocampo avanzaba que ya había empezado a desarrollar junto con su equipo de trabajo la que será la quinta entrega de la saga. "Tuvimos una cantidad de sesiones de grupo y de encuestas y salieron conceptos que son los que queremos desarrollar. Uno de ellos es Vencer el prejuicio, que ahí justamente entran todo este tipo de prejuicios que uno como ser humano tiene sin realmente conocer a fondo, sin tener esta apertura. [También] surgió Vencer la culpa, Vencer el fracaso… entonces tenemos ya una serie de conceptos", explicaba la productora. Vencer Vencer el miedo, Vencer el desamor; Vencer el pasado; Vencer la ausencia | Credit: TelevisaUnivision No fue hasta este viernes, coincidiendo con la emisión en México del último capítulo de Vencer la ausencia, historia que protagonizan Ariadne Díaz, Mayrín Villanueva, David Zepeda, Danilo Carrera y compañía, cuando se confirmó cuál será el título que tendrá la próxima entrega de la franquicia. Mayrín Villanueva, Ariadne Díaz, Alejandra Barros y María Perroni, protagonistas de Vencer la ausencia Mayrín Villanueva, Ariadne Díaz, Alejandra Barros y María Perroni, protagonistas de Vencer la ausencia (Univision) | Credit: TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ni el prejuicio, ni el fracaso, la culpa será lo que finalmente tendrán que vencer las cuatro mujeres que protagonizarán la quinta entrega de la saga. "La lucha de las mujeres continuará en Vencer la culpa", se pudo leer sobreimpreso en pantalla tras el final en México de Vencer la ausencia. Vencer la culpa Credit: TelevisaUnivision Vencer la culpa, la quinta entrega de la franquicia, verá la luz el próximo año.

