Sabrina Seara: "La gente me ha parado por la calle para reclamarme por el cambio de look de Betty"

A sus 34 años Sabrina Seara se ha convertido en la villana favorita de las familias hispanas gracias a su interpretación de Marcela en la exitosa telenovela de Telemundo Betty en NY, ficción que lidera el prime time de la televisión en español desde que finalizó La reina del sur. A días de llegar a su gran final la historia que encabeza junto a Elyfer Torres y Erick Elías, la actriz venezolana habla en exclusiva con People en Español del desenlace de este proyecto tan importante en su carrera y nos revela, entre otras cosas, qué opina de la polémica que ha generado el cambio de look de Betty y lo difícil que ha sido para ella estar tanto tiempo alejada de su hijo Maximiliano, de 2 años, mientras grababa la telenovela.

Cuando uno está durante tantos meses encerrado en un foro de grabación trabajando sin parar con las mismas personas y llega de repente el final del proyecto, ¿qué se siente?

Es raro porque se terminan convirtiendo en tu familia literalmente. Entonces cuando termina es como de ‘¿y ahora? Sí los voy a extrañar pero sí quiero salir de vacaciones. Son como unos sentimientos encontrados que pocas veces me pasa a mí cuando termino un proyecto. A veces termino y digo ‘ya’, pero en este en particular hubo una energía muy bonita y conocí a personas maravillosas. Pero te voy a ser sincera, estoy disfrutando mucho no estar ahorita en el set de grabación porque me hacía mucho falta estar con mi hijo y con mi esposo.

Hablando de tu hijo. Aún es pequeño pero supongo que cuando vas con él por la calle y la gente te para y te pide fotos eso le llamara la atención, ¿no?

Él todavía no entiende a qué se dedica su madre, pero sí cuando estoy viendo Betty en NY, porque la vemos en casa en la tele, él ya reconoce a Betty y canta la canción de la serie. Le encanta la canción. Cada vez que empieza me dice ‘mamá Betty’. Si tú le preguntas a él dónde trabaja su mamá él dice ‘mamá trabaja en Betty en NY’. Pero no debe entender todavía y tampoco entiende cuando en la calle me paran y me toman fotos. Todavía está muy chiquito.

Sin duda lo más difícil del rodaje habrá sido tener que estar tanto tiempo lejos de tu hijo…

Mi esposo quizás lo puede entender porque tenemos el mismo trabajo, pero a mi hijo ¿cómo se lo explico? Tiene dos años. Había veces que pasaban dos o tres días seguidos y no lo veía porque cuando yo llegaba a casa él estaba durmiendo o que me perdía actividades en el colegio y bueno me sentía la peor madre del mundo. Pero no soy la única mamá que trabaja. Creo que lo importante es calidad de tiempo, que el tiempo que estemos con nuestros hijos se lo dediquemos, que no estemos ni con los teléfonos ni haciendo otros planes que no sean estar con ellos. Entonces creo que eso es lo que yo trato de hacer cuando estoy grabando: pasar tiempo de calidad con mi hijo.

La amistad que tienes con la actriz mexicana Sylvia Sáenz (Patricia) en la ficción traspasó la pantalla, ¿cierto?

Los personajes de Patricia y Marcela fueron los últimos en escogerse, literalmente a Sylvia y a mí nos avisaron una semana antes de empezar a grabar, entonces muchos actores ya estaban viviendo en Miami, ya tenían semanas en lectura y nosotras llegamos creo que un jueves y el lunes nos íbamos a Nueva York. O sea tuvimos muy poquito tiempo de preparación. Lo que nos ayudó mucho es que tuvimos que viajar juntas a New York. No nos concomíamos y en ese viaje hicimos clic. Además las dos somos actrices comprometidas con nuestros personajes, somos de las que nos gusta estudiar, de analizar… La verdad ocurre muy poco encontrar actrices o actores así. También como yo he tenido que trabajar fuera de mi casa en otro país sé lo difícil que es, entonces cada vez que viene alguien a Miami a un proyecto trato de abrirles las puertas a todo el mundo y bueno hay personas con quien haces más clic que otras y Sylvia y yo hicimos clic.

Ha habido cierta polémica en redes sociales con el cambio de look de Betty, ¿qué opinas tú?

Yo sí entiendo que la gente esperaba como un cambio muy radical con el tema del cabello, pero yo estuve presente cuando Elyfer tuvo las pruebas y se estuvo hablando qué hacer y qué no hacer y creo que mucho tuvo que ver con lo que piensa Elyfer porque es una niña que a su corta edad tiene muy claro el papel de la mujer, del empoderamiento. De verdad que la admiro muchísimo. Ella comenzó a justificar el por qué no cambiarle el cabello y dije ‘sí tiene un punto a su favor’ y qué mejor que ella que conoce el personaje. Y también lo que le digo a la gente es hoy día la mujer es muy diferente a la mujer que existía en los años 80 o en los años 90. Tú no tienes que cambiar para nadie, físicamente tú puedes mejorar pero no tienes que cambiar tu look o tu forma de peinar o de vestir para agradarle a un hombre. Puedes mejorar, pero no tienes que cambiar completamente para agradarle a alguien. Tienes que hacerlo por ti. Entonces yo creo que también ese es un mensaje que se quiso dar, sobre todo a la cantidad de público joven y de niños que nos están siguiendo. Pero te cuento que a mí la gente me ha parado en la calle a reclamarme y me da risa porque la gente se lo toma muy a pecho y Marcela ni siquiera estuvo involucrada en eso.

La serie está por llegar a su fin, ¿qué nos puedes avanzar del desenlace?

A mí me da tanta rabia con Marcela, es de esos personajes que yo hago y los hago bien intensos para que la mujer se dé cuenta cómo no debe comportarse, o sea el mensaje que quiero dar es que la mujer se vea reflejada de cuando tiene tan poco amor propio hasta dónde puedes llegar por tener tan poco amor por ti mismo porque Marcela definitivamente de lo que sufre es de amor, de autoestima. Entonces lo que me gusta del final de Marcela es que tiene digamos un buen final. Marcela, dentro de todo, creo que va a tener su momento para reivindicarse. Me gustó el final. Creo que Marcela es de esas mujeres que necesitan por un tiempo estar solas para saber qué es lo que quiere.

Betty en NY finaliza el próximo lunes 12 de agosto por Telemundo.