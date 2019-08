Sabrina Seara busca reinventarse como actriz tras Betty en NY: "Mi ciclo con Telemundo llegó a donde tenía que llegar. Es el momento perfecto para probar cosas nuevas”

Llevar a los hijos al colegio puede ser algo de lo más rutinario para la mayoría de madres; para Sabrina Seara, en cambio, poder acompañar a su retoño cada mañana hasta su centro escolar se convierte en la actividad que más disfruta cuando no está inmersa en las interminables jornadas de trabajo que le exige cada proyecto de televisión en el que participa y que la llevan a estar en ocasiones hasta tres días seguidos sin poder ver a su primogénito, como le sucedió durante las grabaciones de la exitosa telenovela Betty en NY (Telemundo). “Me llena de emoción porque cuando estoy grabando no lo puedo hacer”, confiesa la actriz venezolana, quien atiende a People en Español por vía telefónica a escasos días de poner rumbo a España, país en el que disfrutará de unas merecidas vacaciones familiares hasta el próximo mes de septiembre.

No tengo idea de qué siga en mi carrera, pero creo que es el momento perfecto para probar cosas nuevas y tocar las puertas en otros países

Además de desconectar de la rutina y pasar tiempo con su familia –algo que no puede hacer como le gustaría mientras se encuentra grabando una serie de televisión–, la intérprete de 34 años aprovechará su estancia en el país europeo –donde ya se encuentra instalada en el momento en que publicamos la nota– para tocar diferentes puertas a nivel profesional ahora que su ciclo con Telemundo, revela en exclusiva, llegó a su fin.

“Betty en NY fue mi último proyecto con la cadena. Creo que mi ciclo con Telemundo llegó a donde tenía que llegar”, afirma la esposa del también actor venezolano Daniel Elbittar.

Image zoom Makeup, hair and stylist: Elizabeth Lugo; Fotógrafa: Iralyn Valera

Tras más de un lustro formando parte de las filas de la cadena de habla hispana, la inolvidable Esperanza Salvatierra de la exitosa superserie El señor de los cielos reconoce que se encuentra en un punto de su carrera incierto pero a la vez muy emocionante en el que se abre ante ella un abanico de posibilidades por explorar.

“No tengo idea de qué siga en mi carrera, pero creo que es el momento perfecto para probar cosas nuevas y tocar las puertas en otros países”, asevera.

Ver el éxito de Betty en NY me llena de emoción porque fueron meses muy intensos. Fue un gran reto para todos hacer otra vez la versión de la exitosa novela Yo soy Betty la fea

A pesar de no saber qué rumbo tomará su carrera artística en los próximos meses, la actriz sí parece tener claro en qué tipo de proyectos se visualiza participando en un futuro.

“De los que más me he disfrutado ha sido El señor de los cielos, entonces me gustaría como probar otra vez en ese tipo de formato”, comparte. “He probado muchos géneros y con tantos proyectos que he hecho ya tengo claro lo que quiero hacer, entonces vamos a ver qué pasa”, cuenta ilusionada.

Image zoom Makeup, hair and stylist: Elizabeth Lugo; Fotógrafa: Iralyn Valera

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Por lo pronto, y mientras decide qué rumbo tomará su carrera, Seara recoge los frutos de su participación en Betty en NY (Telemundo), la exitosa telenovela de Telemundo protagonizada por Elyfer Torres y Erick Elías que finaliza el próximo lunes 12 de agosto y que la llevó a descubrir el género de la comedia desde adentro.

“Estoy encantada con la comedia y me ha dejado como con ganas de más, de indagar un poco más en este género”, confiesa. “Mi personaje quizás no es el que más maneja la comedia pero se la he como puesto porque de una manera genuina la he descubierto y me ha gustado”.

Image zoom Makeup, hair and stylist: Elizabeth Lugo; Fotógrafa: Iralyn Valera

No descarto tocar puertas en Televisa. Sé que están haciendo muchas cosas interesantes de pocos capítulos. Creo que hay que estar abierto a todo

Así como le ha permitido explorar la comedia, la nueva versión de Yo soy Betty la fea también la ha acercado a otro tipo de público, uno más familiar con el que la actriz está encantada de poder conectar todas las noches ya que si algo le gusta del proyecto es que se puede disfrutar en familia.

“No sabes la cantidad de niños que se me acercan y además son tan sinceros y genuinos. Una señora si me ve en la calle se lo piensa como cinco veces antes de acercarse pero los niños son como de ‘mamá mira Marcela’, entonces se me hace superlindo porque se te acerca un niño de 8 años, pero también se te acerca la abuelita, la mamá, el esposo… Se te acerca toda la familia completa que se sienta en las noches a disfrutar de esta teleserie”, detalla.

Betty en NY se transmite por Telemundo a las 9 p.m., hora del Este.