Sabine Moussier, de su desconocido vínculo con Maite a su 'problema' con Jacky La actriz mexicana hizo varias confesiones durante una reciente transmisión en vivo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con telenovelas como La madrastra y Abismo de pasión Sabine Moussier se ganó el título de una de las villanas más queridas de la televisión mexicana. La actriz, quien recientemente tuvo una participación especial en el melodrama La mexicana y el güero, realizó días atrás una transmisión en vivo desde el canal de YouTube de Tlnovelas en la que compartió algunas de las anécdotas vividas en un set de grabación a lo largo de su exitosa carrera. Una de esas anécdotas tuvo como protagonista a la querida actriz y cantante Maite Perroni, con quien Sabine trabajó en 2009 en la exitosa telenovela de Televisa Mi pecado. Si bien muchos creen que Perroni y Moussier se conocieron grabando el melodrama, lo cierto es que el vínculo entre ambas comenzó a construirse hace más de 30 años. "A Maite la conozco de toda la vida porque mi mamá era muy, muy amiga de la mamá, entonces la conozco desde chiquititita y la adoro", reveló la intérprete de 52 años. Maite Perroni Image zoom Maite Perroni y Sabine Moussier | Credit: Mezcalent (x2) Sabine reconoció que le dio mucho gusto ver despuntar en su día la carrera de la exintegrante de RBD, a quien no dudó en dar muchos consejos durante sus inicios como actriz. "De repente nos encerrábamos en el camerino y platicábamos muchísimo y yo le decía: 'Pero tienes que hacer esto y tienes que hacer el otro', como que me gusta que nos vaya bien […], entonces si puedo dar un consejo, si puedo apoyar con algo, bueno no me gusta dar consejos, pero sí mi opinión y cada quien sabe si la toma o la deja, entonces sí me tocó decirle: 'Oye por qué no haces esto y por qué no haces esto otro'", rememoró Moussier. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz recordó lo gran compañera que fue con ella cuando grabaron Mi pecado ya que siempre estuvo muy pendiente de su estado de salud cuando le dio la enfermedad de Lyme. "Maite iba y me compraba cajas de pizzas cuando estaba grabando, me las llevaba al cuarto, todos se ponían así en mi cama a ver películas y cosas…", compartió. De quien no habló mucho Sabine fue de Jacky Bracamontes, con quien compartió set de grabación en 2008 en la también exitosa telenovela de Televisa Las tontas no van al cielo. Jacky Bracamontes Image zoom Jacky Bracamontes y Sabine Moussier | Credit: Mezcalent (x2) Sin dar muchos detalles sobre lo sucedido entre ambas, la actriz confesó que tuvo un problema con la actriz y conductora mexicana que finalmente lograron solucionar. "Con Jacky Bracamontes trabajé, pasó algo que no me gustó, la quiero mucho, me ofreció una disculpa y la voy a querer siempre", respondió al ser preguntada sobre su experiencia de trabajo con ella.

