Sabine Moussier quiso dejar Perdona nuestros pecados pero no la dejaron, ¿por qué? La actriz Sabine Moussier confesó que intentó abandonar la telenovela Perdona nuestros pecados pero no la dejaron Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Llorar tanto bajo la piel de Ángela Bulnes de Montero en la telenovela de Univision Perdona nuestros pecados fue el motivo fundamental por el que Sabine Moussier quería dejar la telenovela a los tres días de comenzar a grabar. "Esta novela me tiene temblando. En cada escena yo tiemblo y hay veces que me puedo ir y puedo llorar", contó la ojiazul a Mezcal TV. "Ha sido dificilísimo, lo que yo les pueda decir es poco. Yo llegué a decirle a Lucero [Suárez, la productora]: 'Lucero, ya no, al tercer día le dije, ¿para qué me contrataste, si no te gustaba mi trabajo, qué hago aquí? Por favor, ¡déjame ir! Estamos a tiempo'". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿La respuesta de la productora? "No, no estamos a tiempo. Aquí ya no estamos a tiempo y vamos a darle pa'lante; tú te comprometiste, tú me dijiste que querías'. Le dije sí, pero…", rememora Moussier. "Lo que más trabajo me cuesta de todo es que aquí tengo que decir las palabras exactas, como son. Yo siempre que usaba el apuntador, yo le metía cosas mías para hacer el personaje mío; acá no puedo cambiarlo, pero lo estoy logrando". Sabine Moussier Sabine Moussier es Ángela Bulnes en Perdona nuestros pecados (Univision) | Credit: TelevisaUnivision Tanto, que ha aprendido mucho de su participación en el culebrón. "Me ha enseñado que de repente aunque la gente te diga que estás bien, que no tomes ni todo lo mejor ni todo lo peor; que trates Sabine, de amarte más y de valorarte más porque también he logrado mucho gracias al esfuerzo y a mi trabajo y estoy bien agradecida, de verdad, bien agradecida", confiesa. "Espero que esto sea el principio de una nueva carrera, una nueva historia para Sabine".

