Rutila Casillas y su hijo juntos de nuevo en El señor de los cielos 8, y más fotos ¡de telenovela!

Novoa Credit: Instagram (x2)

La sobrina de Biby Gaytán actúa en la nueva versión de La madrastra (Univision), Matías Novoa presume de cuerpazo en las grabaciones de Cabo, el hijo de Maribel Guardia será protagonista juvenil, y más fotos ¡de telenovela!

El hijo de Rutila Casillas ¡ya creció!

Carmen Aub Credit: Instagram Emilio Chabre

Carmen Aub vuelve a compartir set de grabación con su hijo 'Chemita Venegas' en la octava temporada de la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos. "Muy feliz con mi mamá de ficción", escribió el niño Emilio Chabre junto a esta imagen que compartió a través de las redes sociales en la que posa con la actriz mexicana.

El nuevo rostro protagónico de Telemundo

Altair Jarabo

Así lucirá Altair Jarabo en la piel de Camila, la protagonista de Juego de mentiras, el nuevo thriller dramático de Telemundo que se graba desde hace varios meses en Miami. La serie marca el debut en la cadena hispana de la actriz mexicana.

Tu cara me suena

Aracely Arambula Credit: Instagram Aracely Arámbula

Karla Gaytán, la sobrina de la reconocida artista mexicana Biby Gaytán, forma parte del elenco de la nueva versión de La madrastra, telenovela que Univision estrenó este lunes en horario estelar con Aracely Arámbula como protagonista.

¿Por qué llora?

Mónica Sánchez Credit: Instagram Mi camino es amarte

Tras varios años alejada de los foros de grabación de Televisa San Ángel, Mónika Sánchez vivirá en la piel de Amparo fuertes decepciones en su regreso a los melodramas como parte del elenco de la telenovela de TelevisaUnivision Mi camino es amarte.

Bendita entre galanes

El señor de los cielos Credit: Instagram Alejandro López

Isabella Castillo retoma el personaje de Diana Ahumada en la octava temporada de la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos, que se graba actualmente en México.

Galán a la vista

Matías Novoa Credit: Instagram Matías Novoa

Matías Novoa presumirá de cuerpazo en Cabo, la nueva telenovela estelar de TelevisaUnivision que protagoniza el galán chileno junto a la actriz mexicana Bárbara de Regil. El melodrama se estrena el 24 de octubre en México.

Será protagonista juvenil

Mi camino es amarte Credit: Instagram Mi camino es amarte

El hijo de Maribel Guardia, Julián Figueroa (sombrero negro), forma parte del elenco protagónico juvenil de Mi camino es amarte, telenovela de TelevisaUnivision que se graba en México con Susana González y Gabriel Soto como protagonistas. El cantante y actor mexicano tendrá como pareja en esta historia a la actriz mexicana Ara Saldívar, con quien posa en la foto.

¡No estaba muerta!

Felina Credit: Instagram Bernardo Mota

La Felina, interpretada por Maricela González, volverá a hacer de las suyas en la esperada octava temporada de la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos. La última vez que el personaje se dejó ver en la historia protagonizada por Rafael Amaya fue durante el final de la quinta temporada.

