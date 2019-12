Rubí llega en enero a Univision Protagonizada por Camila Sodi, la ficción de 26 capítulos aterrizará en el prime time hispano a principios del próximo año. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Univision iniciará 2020 por todo lo alto. Además de la segunda temporada de su exitosa telenovela turca Amor eterno, que aterrizará en el prime time hispano el lunes 6 de enero a las 9 p.m., hora del Este, la cadena estrenará durante el primer mes del próximo año la nueva versión de Rubí. La ficción que hace 15 años catapultó a la fama a la actriz uruguaya Bárbara Mori y que ahora encabeza la sobrina de Thalía, Camila Sodi, aún no tiene fecha de estreno, pero ya es un hecho que la historia de la ambición hecha mujer, Rubí, debutará en enero. Image zoom “En enero la descarada más famosa de la televisión regresa a Univision. Implora a tus santos, esconde a tu macho… Lunes a viernes en 26 episodios”, ha anunciado esta semana la cadena en un video promocional en el que se muestran nuevas imágenes de la serie. El horario en el que se transmitirá la ficción aún no se ha revelado, pero todo apunta a que podría ocupar el de las 10 de la noche, hora del Este, tras el desenlace de El dragón, historia que protagoniza el reconocido actor argentino Sebastián Rulli y que ya se encuentra en sus últimas semanas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque promete conservar la esencia de la original, la nueva versión de Rubí cuenta con apenas 26 capítulos, por lo que, además de moderna, será mucho más intensa y ágil. Al igual que la trama que encabezó Mori, la ficción gira alrededor de una mujer ambiciosa de origen humilde decidida a usar su impresionante belleza y artimañas femeninas para escapar de la pobreza sin importarle si perjudica a personas inocentes durante el camino para lograrlo. En esta ocasión, y como principal novedad respecto a la anterior versión, también se mostrará qué pasó con el personaje años después y es ahí donde entra en juego una joven periodista llamada Camila (Ela Velden), quien convencerá a Rubí (Sodi), una misteriosa mujer que vive recluida en una oscura mansión, para que cuente la historia de su vida y por qué se aisló del mundo exterior por voluntad propia. ¿Te la vas a perder? Advertisement

Close Share options

Close View image Rubí llega en enero a Univision

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.