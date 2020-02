Rubí pierde fuerza: así continúan las audiencias del prime time hispano Univision se mantiene en lo más alto del podio con sus ficciones estelares frente a las producciones de Telemundo. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La nueva versión de Rubí pierde fuerza en el prime time hispano a una semana de su estreno. Aunque continúa liderando su franja horaria de emisión frente a El señor de los cielos entre televidentes totales (P2+), la telenovela que protagoniza Camila Sodi no solo ha registrado una disminución de audiencia respecto a su estreno –de los 1,665,000 (P2+) que siguieron el primer capítulo ha bajado hasta 1,481,000 (P2+)– sino que, además, perdió este miércoles por primera vez su liderazgo en la franja de edad más codiciada por los anunciantes, la de 18 a 49 años, frente a la veterana superserie de Telemundo que protagonizan Carmen Aub, Matías Novoa, Isabella Castillo y compañía, según los datos de audiencia de Nielsen difundidos por PRODU. Image zoom Camila Sodi y Rodrigo Guirao en Rubí P2+

1. Rubí: 1,4 millones

2. El señor de los cielos 7: 1,2 millones A18-49

1. El señor de los cielos: 682 mil

2. Rubí: 655 mil La menos vista de Univision A pesar de los buenos datos de audiencia que sigue manteniendo a una semana de su debut, la ficción que también encabezan Kimberly Dos Ramos, José Ron y Rodrigo Guirao no ha logrado posicionarse aún como el producto estrella de la cadena de habla hispana, que sigue siendo la telenovela turca Amor eterno, que este miércoles registró 1,829,000 televidentes (P2+). Image zoom Amor eterno y Ringo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El segundo lugar es para el melodrama Ringo que con José Ron y Mariana Torres como protagonistas continúa imbatible en la franja horaria de las 8 p.m., hora del Este; mientras el unitario de Televisa La rosa de Guadalupe se encuentra en tercera posición. Top 4 Univision

1. Amor eterno: 1,829,000 (P2+)

2. Ringo: 1,635,000 (P2+)

3. La rosa de Guadalupe: 1,583,000 (P2+)

4. Rubí: 1,481,000 (P2+) Las cuatro ficciones llevan a Univision a lo más alto del podio frente a las producciones estelares de Telemundo, que no logran liderar ninguna de las cuatro franjas horarias, a excepción de El señor de los cielos, que solo lo hace en una franja de edad concreta, la de 18 a 49 años. Advertisement

Close Share options

Close View image Rubí pierde fuerza: así continúan las audiencias del prime time hispano

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.