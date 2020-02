Elenco de Rubí se reencuentra 16 años después Jacky Bracamontes, Sebastián Rulli y Eduardo Santamarina, entre otros, se reencontraron recientemente en un evento en México. ¡Mira la emotiva foto! By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La exitosa carrera artística que ha logrado construir Jacky Bracamontes difícilmente podría explicarse sin Rubí, la telenovela que encabezó en 2004 junto a Bárbara Mori, Eduardo Santamarina y Sebastián Rulli. Aunque ya había participado anteriormente en otros melodramas como Alegrijes y rebujos, fue su participación en esta historia de Televisa la que la dio a conocer a nivel internacional y le permitió protagonizar posteriormente varios proyectos. Image zoom Jacky Bracamontes y Sebastián Rulli en Rubí Además de marcar un antes y un después en su carrera, Rubí también le dejó a la carismática conductora mexicana grandes amistades que conserva hasta la actualidad. Image zoom Sebastián Rulli, Bárbara Mori y Eduardo Santamarina en Rubí Prueba de ello es la reciente imagen que compartió Bracamontes a través de sus redes sociales en la que presume el reencuentro que vivió este lunes en un evento en México con tres de los actores con los que compartió foro de grabación en la citada telenovela. Hablamos de Eduardo Santamarina, Sebastián Rulli y Jan, quienes interpretaron a Alejandro Cárdenas, Héctor Ferrer y Marco Rivera respectivamente en Rubí. “Feliz de verlos siempre. Los adoro”, escribió Bracamontes junto a la instantánea. La gran ausente fue Bárbara Mori, quien no estuvo presente en el evento. El reencuentro entre los actores de Rubí se produce en un contexto muy especial, cuando se está transmitiendo en Estados Unidos con gran éxito de audiencia la nueva versión de esta inolvidable historia que ahora protagonizan Camila Sodi, José Ron, Rodrigo Guirao y Kimberly Dos Ramos. La ficción producida por W Studios llega a su gran final este jueves 28 de febrero a las 9 p.m., hora del Este, por la cadena Univision. Advertisement

