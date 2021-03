Close

Rubí arrasa en su estreno como el mejor debut de una ficción de la cadena Univision en años La nueva versión de la exitosa telenovela que protagonizó en su día Bárbara Mori sedujo a 1.7 millones de televidentes totales (P2+), siendo el mejor debut de una ficción de Univision a las 10 de la noche desde 2017. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La descarada más famosa de la televisión regresó por la puerta grande al prime time hispano. La nueva versión, ahora en formato serie, de la exitosa telenovela Rubí que estrenó el pasado martes Univision a las 10 p.m., hora del Este, con Camila Sodi, José Ron, Rodrigo Guirao y Kimberly Dos Ramos como protagonistas logró congregar frente a las pantallas de Univision durante su primer capítulo a 1.7 millones de televidentes totales (P2+) y 749 mil adultos 18-49 años. La trama producida por W Studios lideró cómodamente su franja horaria de emisión frente a un nuevo capítulo de El señor de los cielos (Telemundo) al que superó por 59% en televidentes totales (P2+) y 37% en la franja de edad más codiciada por los anunciantes, la de 18 a 49 años, según se encargó de compartir este miércoles Univision a través de un comunicado de prensa. Image zoom Camila Sodi es Rubí. El debut de la nueva versión de Rubí se convirtió, además, en el estreno más visto de una ficción de Univision en el horario de las 10 de la noche desde La tierra prometida (2017) entre televidentes totales (P2+) y adultos 18-49 años y el que logró mejor audiencia desde Amar a muerte (2018) en lo que respecta a la franja de edad de 18 a 34. “La esencia se mantiene pero tienen que haber cambios porque no es lo mismo contar la historia en 7 meses al aire aproximadamente, no sé cuántos fueron, a contar la misma historia en 1 mes. Obviamente todo tiene que ser más rápido. Por lógica tienen que haber cambios”, compartía uno de sus protagonistas, José Ron, en una reciente entrevista con People en Español sobre este ambicioso proyecto. Image zoom José Ron es Alejandro en Rubí. | Credit: Cortesía W Studios SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La nueva versión de Rubí gira alrededor de una joven periodista llamada Camila (Ela Velden) que convence a Rubí (Sodi), una misteriosa mujer que vive recluida en una oscura mansión, para que cuente la historia de su vida y por qué se aisló del mundo exterior por voluntad propia. Se entera entonces que fue una mujer ambiciosa de origen humilde decidida a usar su impresionante belleza y artimañas femeninas para escapar de la pobreza sin importarle si perjudicaba a personas inocentes para lograrlo. Rubí se transmite de lunes a viernes por Univision a las 10 p.m., hora del Este.

