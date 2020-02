¡Rubí llega a su fin! Así se despiden los protagonistas de la telenovela Camila Sodi, Rodrigo Guirao y otros actores de la telenovela compartieron mensajes de despedida a través de sus redes sociales con motivo del final de la serie. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras 26 intensos capítulos que se convirtieron en lo más visto del prime time hispano en la franja de edad más codiciada por los anunciantes –la de 18 a 49 años–, la nueva versión de Rubí encabezada por Camila Sodi llegó anoche a su gran final y, como no podía ser de otra forma, su elenco acudió a las redes sociales para agradecer la gran acogida que tuvo la telenovela y despedirse oficialmente de la ficción que Univision transmitió con gran éxito a las 10 p.m. hora del Este. Una de las primeras en hacerlo fue su protagonista femenina, Camila, quien además de agradecer al público por los altos niveles de audiencia que tuvo todas las noches la telenovela producida por W Studios pidió a sus seguidores no seguir el ejemplo de Rubí. “Gracias USA por hacer de Rubí el show #1. Me encantó poder hacer este personaje más humano, probando que la belleza está en la percepción propia, exponiendo los valores tergiversados de nuestra era que apremia la fama y el dinero incluso sobre el amor. Valoremos el amor y lo real. Seamos más conscientes, menos como Rubí. Pero no juzguemos sino ayudémonos a sanar y crear conciencia. Gracias, gracias”, escribió la sobrina de Thalía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rodrigo Guirao, quien dio vida a Héctor Ferrer, reconoció que fue ‘un personaje muy difícil’ de interpretar y agradeció al público por todo el apoyo que le brindaron a Rubí. “Quería darles las gracias por estar todas las noches, por convertir a Rubí en el éxito del prime time hispano de Estados Unidos, como hace algunos años no pasaba. Gracias por todos los mensajes tan lindos que me escriben acerca de mi participación. Fue un personaje muy difícil y elegí darlo todo y arriesgar, por eso leer todo lo que me ponen me llena de alegría. Gracias”, fueron las palabras que escribió el galán argentino en sus redes sociales. Alejandra Espinoza, quien debutó en las telenovelas con esta historia en la piel de Sonia, también compartió una publicación con motivo del final de Rubí a través de sus redes. “Que lujo haber pertenecido a esta espectacular producción, gracias Carlos Bardasano [productor] y W Studios por la gran oportunidad”, escribió en Instagram. Igual de agradecido se mostró Alfredo Gatica, quien interpretó a Loreto Mata. “Gracias USA por recibir tan bonito a Rubí. Gracias, gracias Camila Sodi, que bonito fue trabajar contigo, estuvo bello jugar la ficción contigo. Gracias Carlos Cock [director] por ser un maestro tan bondadoso, fue bello crear la ficción bajo tu visión. Gracias por la oportunidad de interpretar a Loreto Mata Carlos Bardasano y W Studios. Gracias Tania Lizardo (Cristina en Rubí), te amo carnala, sin ti nada hubiera sido posible”, compartió en sus redes sociales. Advertisement

