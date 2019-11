Así se ve ahora, 15 años después, el inolvidable Loreto de Rubí El actor, que interpretó hace 15 años al acompañante fiel y amanerado de Rubí, regresó este año a Televisa tras varios años ausente. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ahora que Univision está por estrenar la nueva versión de Rubí con Camila Sodi, José Ron y Rodrigo Guirao como triángulo protagónico, es inevitable no acordarse de la historia que encabezó con gran éxito hace 15 años la actriz uruguaya Bárbara Mori. De entre todos los personajes que conformaron la ficción que produjo en 2004 José Alberto Castro para Televisa hubo especialmente uno, con permiso de ‘la descarada', que acaparó todas las miradas. Hablamos de Loreto, el fiel y amanerado acompañante de Rubí que, con su particular personalidad y frases ácidas que aún muchos recuerdan, no dejó indiferente a nadie. Image zoom Mezcalent Desde que finalizó la telenovela hasta ahora han transcurrido tres lustros y muchos se preguntan qué ha sido de Miguel Pizarro, el actor que le dio vida al personaje. Image zoom Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque después de Rubí participó en otros exitosos melodramas de Televisa como Al diablo con los guapos y Triunfo del amor, en 2011 precisamente con esta última telenovela que encabezaron Maite Perroni y William Levy, Pizarro se dejó ver por última vez en la televisora mexicana. El ahora intérprete de 59 años, que reapareció el año pasado en la televisión de habla hispana como parte del elenco de la superserie de Telemundo Señora Acero, regresó recientemente a Televisa, tras varios años ausente, en la recién estrenada teleserie Médicos, línea de vida. Image zoom Televisa En esta historia que encabezan Livia Brito y Daniel Arenas, Pizarro da vida al padre del personaje que interpreta el actor colombiano Mauricio Henao, uno de los médicos de la ficción. La teleserie, que se transmite actualmente en México de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, llegará próximamente a las pantallas de Univision. Advertisement

Close Share options

Close View image Así se ve ahora, 15 años después, el inolvidable Loreto de Rubí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.