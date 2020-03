Rubí, La usurpadora o Cuna de lobos, ¿qué nueva versión de la Fábrica de sueños de Televisa tuvo más audiencia? La nueva versión de Rubí protagonizada por Camila Sodi llegó a su gran final, ¿pero cómo le fue en audiencia respecto a los otros dos productos de la Fábrica de sueños? By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Rubí, el tercer producto de Fábrica de sueños, el ambicioso proyecto de Televisa que actualiza algunas de las telenovelas más exitosas de las últimas décadas en dramas seriados realizados en formatos de 25 capítulos, concluyó la semana pasada sus transmisiones por la puerta grande. Cerca de dos millones de televidentes (P2+) –1,993,000 para ser más exactos– sintonizaron el pasado jueves 27 de febrero la cadena de habla hispana para ver el último capítulo de la exitosa telenovela protagonizada por Camila Sodi, José Ron, Rodrigo Guirao y Kimberly Dos Ramos. Image zoom Rodrigo Guirao y Camila Sodi en Rubí El final de la ficción se convirtió en el programa más visto de la televisión de habla hispana, llegando a promediar el doble de espectadores que sus principales rivales: La doña y Operación pacífico, según datos de Nielsen difundidos por PRODU. Rubí: 1,9 millones (P2+)

La doña: 1 millón (P2+)

Operación pacifico: 1 millón (P2+) El desenlace de la nueva versión de Rubí se posicionó, además, como el final de una serie/telenovela más visto en el prime time hispano desde 2018 entre televidentes totales (P2+), adultos 18-49 y adultos 18-34. Image zoom Elenco de Rubí SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En total, los 26 capítulos de la telenovela promediaron 1,6 millones de televidentes (P2+), 692,000 adultos 18-49 años y 280,000 adultos 18-34, unas cifras que situaron a Univision como la cadena de habla hispana líder en la franja horaria de las 10 p.m., hora del Este, de lunes a viernes. Rubí versus La usurpadora versus Cuna de lobos, ¿cuál fue más exitosa? A pesar de la gran acogida que tuvo, la nueva versión de Rubí no logró superar en audiencia al primer producto de Fábrica de sueños, La usurpadora, que promedió el año pasado durante sus 25 capítulos 1,7 millones de televidentes totales (P2+), 721 mil adultos 18-49 y 305,000 adultos 18-34, siendo hasta la fecha el producto más exitoso. Image zoom Elenco de La usurpadora Mientras que Cuna de lobos encabezada por la actriz española Paz Vega es la menos vista. Image zoom Elenco de Cuna de lobos Top 3 Fábrica de sueños

1. La usurpadora

2. Rubí

3. Cuna de lobos Advertisement

Rubí, La usurpadora o Cuna de lobos, ¿qué nueva versión de la Fábrica de sueños de Televisa tuvo más audiencia?

