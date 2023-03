En este aspecto hay una cosa que tengo que decir que me parece imprescindible que es el acercamiento de Telemundo, la manera en que Telemundo se acercó a mí. Ojalá llegue a serles muy rentable porque la verdad es que Karen [Barroeta, Vicepresidente Ejecutiva de Producción y Desarrollo de Telemundo Global Studios] fue muy delicada, con mucho respeto hacia mi trabajo, entendió por qué yo no había acabado de dar el salto y me ofrecieron esta delicia de personaje en una serie con tanto éxito. Tiene que ver mucho Karen Barroeta y tiene que ver mucho el hecho de que yo quería ya entrar al mercado mío. Yo soy latino, me he adaptado y he aprendido a hablar con acento español, pero yo soy cubano. Y luego ya había trabajado con el productor y estuvimos hablando y me dejaron esta delicia de personaje, entonces todo eso se sumó. Vi la serie muy rápido y no fui capaz de decir otra cosa que sí. Me parece un producto precioso. Siempre estaré agradecido de haber estado ahí. Tenía que ser. Todo pasó para que yo estuviera ahí. No te puedes imaginar todas las cosas que pasaron para que yo estuviera ahí, hubo gente a la que mandaron a bajar de un avión porque yo tenía que hacerles una llamada. Si esa persona no hubiese agarrado el teléfono en ese momento posiblemente yo no hubiese estado en El señor de los cielos.