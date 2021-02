Close

Muere el actor mexicano Rodrigo Mejía El actor de exitosas telenovelas como Cuidado con el ángel y Fuego en la sangre perdió la vida a sus 45 años de edad, según confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI). Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El actor mexicano Rodrigo Mejía, conocido por sus participaciones en exitosas telenovelas como Cuidado con el ángel y Una maid en Manhattan, falleció a sus 45 años. La noticia fue confirmada en la madrugada de este viernes a través de las redes sociales de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), que no especificó la causa de su muerte. "La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Rodrigo Mejía. Actor mexicano recordado por su participación en los melodramas televisivos El secreto oculto, Mundo de fieras y Cuidado con el ángel. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI", reza el mensaje que se compartió. Image zoom Credit: Instagram Rodrigo Mejía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mejía desarrolló gran parte de su carrera en Televisa, empresa en la que participó en exitosas telenovelas como El juego de la vida, Mundo de fieras, Fuego en la sangre y Cuidado con el ángel, donde compartió set de grabación con Maite Perroni y William Levy, entre otros. En Telemundo también tuvo una destacada participación en el exitoso melodrama Una maid en Manhattan, historia que encabezaron Litzy y Eugenio Siller en 2011. Image zoom Rodrigo interpretó a Goyo en Una maid en Manhattan | Credit: Instagram Rodrigo Mejía El actor se dejó ver por última vez en televisión en 2018 como parte del elenco de la telenovela de TV Azteca 3 familias. En lo que respecta al terreno personal, Rodrigo estaba casado con la presentadora de televisión mexicana Gaby Crassus, con quien tuvo 2 hijos: Matías y Mauro.

