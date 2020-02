Para Rodrigo Guirao formar parte de la nueva versión de Rubí que Univision transmite con gran éxito a las 10 p.m., hora del Este, tiene un significado muy especial a nivel personal. Su abuela, que falleció hace varios años, era muy fanática del trabajo que realizó en su día Sebastián Rulli en la telenovela que protagonizó Bárbara Mori, curiosamente el mismo personaje que ahora él tiene la oportunidad de interpretar en la ficción que encabeza Camila Sodi.

En entrevista exclusiva con People en Español, el intérprete de 40 años nos cuenta todos los detalles de su participación en esta historia y nos revela, entre otras cosas, si le ha tocado conocer a muchas mujeres como Rubí en la vida de real y cómo fue el encuentro que tuvo meses atrás con Rulli.

¿Qué fue lo primero que se te vino a la mente cuando te confirmaron que serías parte de la nueva versión de Rubí?

Pensar en mi abuela y en mi madre que habían sido muy fanáticas de Rubí del 2004.

Image zoom Rodrigo Guirao es Héctor.

Curiosamente fue otro argentino, Sebastián Rulli, el que dio vida a Héctor en la anterior versión, ¿la llegaste a ver?

Claro. La versión de Rulli se transmitió en Argentina en 2005 y le fue realmente muy bien, fue un superéxito. Como dije antes mi abuela y mi madre la veían siempre y da la casualidad de que cuando se estrenó mi primera novela en Argentina ocupamos el horario de Rubí, la primera semana iba mitad de hora Rubí y la otra mitad de hora mi primera novela, entonces siempre veía con mi abuela el final de Rubí y el principio de la mía. Me quedaron esos recuerdos.

Sabemos que tuviste oportunidad de hablar con Sebastián Rulli, ¿te dio algún consejo?

Sí, tuve la oportunidad de conocerlo, de hablar con él, de mandarle primero los saludos de mi madre que adora su trabajo y luego de ponernos a conversar un poquito de cómo fue Rubí y cómo lo tomó a él por sorpresa. Y uno de los consejos que me dio fue que este personaje Héctor no es un villano, sino que cometía villanías. Él lo había interpretado así, me pareció muy bien y por suerte iba un poco en sincronía de lo que yo estaba decidiendo para este Héctor.

Image zoom Sebastián Rulli y Rodrido Guirao.

Las comparaciones entre una y otra versión son inevitables, ¿te dan respeto o miedo?

No, el público está bueno que opine. Va a haber una parte del público que vio la Rubí anterior y otra que no y los que la vieron van a decir ‘tal cosa era distinta’. Pero las comparaciones son imposibles con 20 años casi de diferencia. Es otra historia, otro guion muy distinto, otro formato… Son 26 capítulos y pasan cosas distintas y sorpresas y eso para mí está bueno que no sea exactamente igual a la versión vieja, entonces se van a sorprender. Los que vieron Rubí antes se van a sorprender con la historia y los que la van a ver por primera vez también.

Tu personaje se deja embaucar por los encantos de Rubí y termina pagando las consecuencias, ¿te ha tocado conocer a alguna Rubí en la vida real?

Por ahí sí, pero no salí herido ni damnificado por alguna de ellas.

¿Qué supone para ti formar parte de una historia tan importante y exitosa?

Para mí es un honor. Me parece una de las grandes historias de las novelas y mi personaje me parece uno de los mejores personajes, probablemente hasta me parezca el mejor personaje de la serie, entonces es un honor, es un agradecimiento por la confianza y también por esto que te conté de mi madre y mi abuela. Obviamente mi abuela hoy no vive y haber terminado interpretando su personaje favorito de su telenovela favorita tiene mucho significado.

Image zoom Rodrigo Guirao en Rubí

¿Qué tal la química con Camila Sodi?

Con Cami la química fue muy linda. Ella es una mujer muy inteligente y muy graciosa en el set. Pero Héctor realmente es muy celoso y había que generar ese conflicto, entonces por muchas semanas grabamos solo escenas de peleas que en un momento yo digo ‘¿Cami te das cuenta de que hace dos o tres semanas estamos gritando todos los días? y te estás escondiendo de mí?’ (ríe). Como que a veces se te pega un poco la energía de los personajes más en el tiempo que estás en escena que el que estás fuera de escena.

Image zoom Rodrigo Guirao y Camila Sodi en Rubí

¿Cuál fue para ti el mayor reto a la hora de darle vida a Héctor?

Para mí el mayor era que se viera su humanidad, que yo mismo sintiera su humanidad y la pudiera justificar como actor, entender por qué hace lo que hace, por qué sufre de lo que sufre, por qué tira al piso toda su carrera y toda su vida y por qué pierde hasta el objetivo de su propia vida por esta mujer. Eso fue lo más difícil de entender: su vulnerabilidad y por qué hacía todo eso.