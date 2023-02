El actor mexicano interpreta al protagonista juvenil de la exitosa telenovela Mi camino es amarte (Univision). "Me hace feliz pasar tiempo y convivir con la gente que quiero", asevera. "No estoy buscando el amor, pero si llega estoy abierto".

El éxito no ha dejado de sonreír a Rodrigo Brand desde que el año pasado diera vida a Omar en Mi fortuna es amarte, melodrama que se convirtió durante el 2022 en una de las producciones más vistas tanto en México como en Estados Unidos. Ahora interpreta al protagonista juvenil de la actual telenovela estelar de Univision, Mi camino es amarte, historia que también se encuentra entre los primeros lugares de audiencia; lo que ha llevado a Rodrigo a convertirse en uno de los actores de su generación con más futuro dentro de la pequeña pantalla.

[Dar vida a un clavadista] fue una experiencia bien bonita, pero también bien complicada. Hubo un par de lesiones — Rodrigo Brand

Rodrigo Brand Rodrigo Brand | Credit: Photographed by @rodorigelfoto Designer @rolandobrachoficial Styling @kikehernandezv

Rodrigo, ¿cómo te llevas con el hecho de que la gente comience a reconocerte en la calle y a interesarse por ti?

Bien. Creo que es una consecuencia del trabajo duro, de la perseverancia, de la constancia, pero también sin duda alguna de la gran visión que tuvo Nicandro Díaz [productor] nuevamente para poder replicar el éxito que tuvo Mi fortuna es amarte y volverle a llevar un producto tan bonito a la gente. Al final del día, la consecuencia es esto: que la gente la vea, te vea y te reconozca.

Tu carrera comienza a despuntar, ¿qué te hace mantener los pies en la tierra?

Creo que depende de la persona. En mi caso depende del trabajo que he hecho. He picado piedra desde hace ya unos cuantos añitos, fácil no se me ha dado, entonces creo que de repente si volteas para atrás y ves el camino que has recorrido te das cuenta del trabajo que ha costado, del sudor, de las lágrimas y es un poquito complicado que de repente se te suban los humos a la cabeza, sin embargo, siempre puede pasar y para eso también ahí está mi familia, mis amigos, la gente que te quiere para siempre mantenerte ahí con los pies en la tierra.

Ahorita no estoy buscando a mi media naranja, pero sí llega estoy abierto — RodriGo Brand

Sabemos que tu familia es un motor muy grande para ti, imagino que verán la telenovela, ¿no?

Sí, claro, la están viendo. Estás felices y muy emocionados.

¿Qué comentarios te han hecho?

Los comentarios que siempre me han hecho son de apoyo. Son los primeros que cuando hago algo siempre están ahí mandándome mensajes, hablándome, reposteando en redes sociales. Sin duda, como bien dices, son el motor más grande y más fuerte que tengo para seguir con todo esto. Y yo estoy feliz y agradecido también con ellos de que me apoyen como lo hacen y como lo han hecho desde el día 1.

¿Qué fue lo que te cautivó de JuanPa?

Lo que me cautivó de JuanPa fue su bondad. Es un personaje muy bueno por naturaleza, pero también tiene un carácter, una personalidad fuerte y eso sin duda me cautivó. Es un personaje que no se deja, que alza la voz, que si hay que defender a sus seres queridos los defiende…

¿Qué tiene JuanPa de la personalidad de Rodrigo?

La determinación que tiene JuanPa es algo con lo que me identifico mucho. Desde el capítulo 1 vemos cómo JuanPa está decidido a querer ser campeón olímpico y tiene muy claro su objetivo y yo también tengo muy claros mis objetivos y me encanta siempre ponerme objetivos a corto, medio y largo plazo.

Rodrigo Brand Rodrigo Brand | Credit: Photographed by @rodorigelfoto Designer @rolandobrachoficial Styling @kikehernandezv

Tu personaje es clavadista, esta disciplina habrá sido nueva para ti, ¿no?

Totalmente, yo jamás lo había hecho. Me llevé una grata sorpresa, conocí a gente bien bonita, gente que es lo que me llevo también de este proyecto. Conocí muchos chavos, chavas, a Adair Mata, que fue quien me estuvo entrenando. Ahí estuvimos platicando por horas y tuvimos entrenamientos también allá en la alberca olímpica.

Hubo un par de lesiones en el transcurso, una en la espalda baja y otra en el hombro. Pero al final del día todo valió la pena — roDRIGO bRAND

¿Cómo te preparaste para ello?

Fue una experiencia bien bonita, pero también bien complicada. Estuvo difícil porque es considerado un deporte de alto riesgo que requiere exigencia. Es una disciplina complicada porque los chavitos y las chavitas que la practican empiezan desde los 7, 8 años y yo empecé a mis 27. De repente había movimientos a la hora de estar cayendo que mi cuerpo no tenía como muy bien registrados y sí me llegué a meter un par de golpes fuertes.

Rodrigo Brand Rodrigo Brand es 'JuanPa' en Mi camino es amarte (Univision) | Credit: TelevisaUnivision

¿Te llegaste a lesionar?

Hubo un par de lesiones en el transcurso, una en la espalda baja y otra en el hombro. Pero al final del día todo valió la pena.

¿Eras tú quien hacía todos los clavados o se usaba algún doble?

De la plataforma de 10 metros se los avienta un doble, Adair Mata, justo mi coach. Pero de la plataforma ya de 7 y medio para abajo me los aviento yo.

¿Rodrigo Brand ya encontró a su media naranja?

No (ríe). Rodrigo ahorita está bien, no la está buscando, está enfocado en su carrera, centrado en un objetivo que va más por lo profesional y por cumplir metas, pero si llega estoy abierto.

Rodrigo Brand Rodrigo Brand | Credit: Photographed by @rodorigelfoto Designer @rolandobrachoficial Styling @kikehernandezv

¿Sueles cuidar mucho tu físico?

Toda mi vida he hecho mucho ejercicio. No es como que ahorita me guste o me fascine cuidar mi cuerpo y verme espectacular, no (ríe), la verdad es que más bien es una cosa de que me encanta el ejercicio. Tampoco llevo una dieta rigurosa de que no como esto y no como lo otro. Más bien hago mucho ejercicio, me gusta siempre estar como llevando mi cuerpo al límite.

¿Qué te hace feliz?

Me hace feliz pasar tiempo y convivir con la gente que quiero, con mis amigos, con mi familia, irme unos días a Aguascalientes y estar allá con mis papás y con mis otros hermanos. Acá tengo un hermano conmigo también y obviamente pasarla aquí en el departamento con él y con unos amigos. Esos momentos bonitos son los que de repente uno para desconectarse y volver a recargarse de energía son importantísimos para mí para seguir adelante.

Rodrigo Brand Rodrigo Brand | Credit: Photographed by @rodorigelfoto Designer @rolandobrachoficial Styling @kikehernandezv

Las grabaciones de Mi camino es amarte ya finalizaron, ¿te llevas muchos amigos?

Me llevo grandísimos compañeros de trabajo de todo el elenco y amigos como tal yo creo que conectamos más obviamente por estar trabajando más seguido y vernos todos los días prácticamente con el elenco juvenil, que son Carlos Said (Sebastián), Karla Esquivel (Gaby) y Diana Haro (Lupita). Nosotros cuatro hicimos un grupo bien bonito, tenemos hasta un grupo de WhatsApp, luego nos vamos a cenar y platicamos y nos atacamos de risa. Sin duda hicimos un gran grupo.

Llevas dos éxitos consecutivos, ¿será que ya te toca el protagónico? ¿Te gustaría?