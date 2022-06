Rodrigo Brand, de Mi fortuna es amarte y La mexicana y el güero: "Mi familia es un motor muy grande para seguir haciendo lo que hago" Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Rodrigo Brand Credit: TELEVISAUNIVISION (x2) El joven actor mexicano se encuentra al aire actualmente en el horario de máxima audiencia de la cadena hispana con dos telenovelas: Mi fortuna es amarte y La mexicana y el güero, donde interpreta a Omar y Brandon respectivamente y con las que ha comenzado a construir una carrera en el mundo de la interpretación que tiene un futuro prometedor. Conoce más sobre él. Empezar galería Tras sus sueños Rodrigo Brand Credit: Instagram Rodrigo Brand "Soy alguien muy determinado, con mucho poder de decisión", asegura. "Siempre que quiero algo no paro hasta que lo consigo, siempre y cuando esté en mis manos". 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Su familia, su motor Rodrigo Brand Credit: Instagram Rodrigo Brand "Soy muy familiar, el cariño y el amor que siento por mi familia –por mi papá, por mi mamá, por mis hermanos–... Siempre los voy a poner primero a ellos antes que cualquier cosa. Mi familia para mí es muy importante y es un motor muy, muy grande que tengo yo para seguir haciendo lo que hago", asevera. 2 de 7 Ver Todo No siempre soñó con ser actor Rodrigo Brand Credit: Instagram Rodrigo Brand "Cuando estaba mucho más chico soñaba con dedicarme a algo que estuviera relacionado con los animales", confiesa. "Ya la actuación llegó a mi vida cuando estaba más grande, a los 17 años, y ahí fue cuando me empezó a interesar todo este mundo de la actuación y decidí meterme más". 3 de 7 Ver Todo Anuncio Su sueño más grande a nivel profesional Rodrigo Brand Credit: Instagram Rodrigo Brand "Ganarme un Óscar, es lo que yo busco y siempre he querido", admite. "Siempre he soñado con el día que esté sentado y que digan 'the Oscar goes to' y mi nombre". 4 de 7 Ver Todo Lo que más le gusta de su profesión Rodrigo Brand Credit: Instagram Rodrigo Brand "Tener que estar creando siempre personajes diferentes y distintos a lo que hace uno es lo que a mí más me gusta de la actuación", señala. 5 de 7 Ver Todo Carrera de resistencia Rodrigo Brand Credit: Instagram Rodrigo Brand "Esta carrera es una carrera de determinación, de aguantar. De repente hay muchos noes y la perseverancia, la constancia son palabras que mi papá siempre me las ha dicho y lo he hecho", afirma. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Futuro brillante Rodrigo Brand Credit: Instagram Rodrigo Brand "Estoy comenzando mi carrera y me gusta pensar y visualizar que viene un futuro brillante", comenta. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

