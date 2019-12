¿Qué pasó con Santi en el desenlace de El final del paraíso? Roberto Manrique hace frente a las dudas en sus redes El actor ecuatoriano se sinceró a través de sus redes sociales sobre el incierto desenlace que tuvo Santi en la exitosa saga de Telemundo. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El polémico desenlace de El final del paraíso que Telemundo transmitió el pasado lunes 9 de diciembre en horario estelar dejó muchas tramas sin resolver, entre ellas la protagonizada por Roberto Manrique. El personaje interpretado por el actor ecuatoriano no tuvo un final durante el cierre de la saga, de hecho nunca se supo lo que pasó con él ni quién era la misteriosa mujer que apareció de sorpresa en su vida y a la que lo unía un vínculo muy cercano. Igual de intrigado que el público por el incierto desenlace que tuvo Santi quedó Manrique, quien este miércoles compartió un vídeo a través de su perfil de Instagram en el que muy sincero reconoce desconocer qué fue lo que pasó con su personaje. Image zoom Roberto Manrique. “Me gustaría tener respuestas para ustedes con respecto al final de Santi en El final del paraíso, pero no las tengo. La realidad es que sé lo mismo que ustedes”, se sinceró el intérprete de 40 años en sus redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Tengo que decirles algo por la cantidad de mensajes que estoy recibiendo respecto a qué pasó con Santi, pero lo siento porque no sé más”, agregó apenado Manrique. Image zoom Roberto Manrique. El actor, que tiene cerca de 2 millones y medio de seguidores solo en Instagram, aseguró que también se quedó con las ganas de saber quién era esa mujer que apareció de la nada en la vida de Santi. “Para mí también es una intriga quién es esa mujer y qué paso con Santi, así que siento mucho no poder aclararles sus dudas, pero si sirve de algo tenemos una cosa más en común: el amor por Santi y nuestra incertidumbre en este momento”, concluyó su mensaje el intérprete ecuatoriano. Advertisement

