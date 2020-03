Ringo se despide con récord y dispara la audiencia de Univision El melodrama protagonizado por José Ron promedió durante su último capítulo más de dos millones de televidentes (P2+) y se convirtió en el más visto de la actual temporada televisiva. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ringo se despidió por la puerta grande. El desenlace del melodrama protagonizado por José Ron y Mariana Torres logró congregar el pasado martes 24 de marzo frente a las pantallas de Univision a más de dos millones de televidentes 2+ y 904,000 adultos 18-49 años, lo que llevó a la cadena a liderar con récord de audiencia la franja horaria de las 8 p.m., hora del Este. 8PM

1. Ringo: 2.2 millones

2. Exatlón: 1.5 millones Asimismo, el último capítulo se convirtió en el final de una telenovela/serie más visto en horario estelar en la televisión de habla hispana de la actual temporada 2019/2020 y en el de mayor sintonía en Univision desde 2017 en Los Ángeles, Phoenix y Sacramento entre adultos 18-49. Image zoom Ringo El melodrama, que promedió durante sus cuatro meses al aire 1.6 millones de televidentes totales 2+, se despidió, además, como la telenovela/serie de más alta sintonía en horario estelar de la actual temporada de 2019/2020 en la televisión en español entre adultos 18-34 e hizo que Univision quedara en primer lugar entre cadenas en español a las 8 p.m. entre semana, superando a Telemundo entre los tres principales grupos demográficos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un extraordinario resultado que la cadena espera repetir a partir del 13 de abril con el estreno de Te doy la vida, la nueva telenovela que protagoniza el galán de Ringo y que promete tocar las fibras más sensibles de grandes y chicos con una historia sobre el amor incondicional. Image zoom Cobijada por el final de Ringo, la telenovela turca Amor eterno también registró el pasado martes uno de sus datos de audiencia más altos tras promediar 2.1 televidentes totales 2+. 9PM

1. Amor eterno: 2.1 millones

2. La doña: 1.1 millones Una cifra similar a la que obtuvo el programa unitario La rosa de Guadalupe, que la cadena transmitió justo antes del final de Ringo y que también superó los 2 millones. 7PM

1. La rosa de Guadalupe: 2 millones

2. Minuto para ganar: 1.3 millones Aunque también lideró su franja horaria frente a la superserie de Telemundo Operación pacífico, la tercera temporada de Sin miedo a la verdad se quedó lejos de esa cifra. 10PM

1. Sin miedo a la verdad: 1.2 millones

2. Operación pacífico: 988 mil Advertisement

