Ricardo Chávez, de actor de exitosas telenovelas a 'alquimista de almas': así es su vida ahora El actor mexicano, quien participó en exitosos melodramas de Telemundo como Tierra de pasiones, Marido en alquiler y Tierra de Reyes, lleva varios años alejado de los melodramas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ricardo Chávez Ricardo Chávez | Credit: Alexander Tamargo/WireImage Durante muchos años, Ricardo Chávez fue un rostro muy habitual en las producciones de Telemundo. El actor mexicano dejó huella en el público con sus participaciones en exitosas telenovelas como Tierra de pasiones, Marido en alquiler y Tierra de Reyes, entre otras. El intérprete de 57 años lleva un tiempo alejado de la pantalla de la cadena hispana y de la actuación en general ya que su vida profesional ha tomado un rumbo muy diferente. Hoy Ricardo es Life Coach o, como mejor le gusta llamarlo a él, 'especialista en transformación de vidas'. "Tengo muchos años ayudando a la gente a transformar sus vidas en diferentes aspectos. Lo que yo hago es ayudar a la gente a transformarse interiormente y a transformarse integralmente, no nada más a nivel de tu vida material, o sea te puedo ayudar a transformar tu negocio pero lo que más me interesa ayudarte a transformar es tu espíritu porque una vez que haces una transformación interna repercute en la parte de afuera, se manifiesta en la parte de afuera", explicaba en su día en una entrevista para el show de televisión Corazones guerreros. Ricardo Chávez Ricardo Chávez | Credit: Instagram Ricardo Chávez Ricardo Chávez Ricardo Chávez | Credit: Instagram Ricardo Chávez El también conferencista, filántropo y autor del best-seller 'Tu vida no tiene que ser una novela' es el fundador de 'Life Soul Transformation', un programa especializado en transformar vidas. "Todos tenemos un enorme tesoro dentro y una de mis grandes pasiones es ayudar a gente como tú a dejar de sufrir, encontrarse a sí mismas (os) y transformarse en las personas que nacieron para ser y vivir la vida que merecen vivir", se puede leer desde su página web. Ricardo Chávez Ricardo Chávez | Credit: Instagram Ricardo Chávez El villano de exitosos melodramas como Tierra de pasiones se considera "un Alquimista de Almas porque cuando consigo transmutar lágrimas en sonrisas y desesperanza en empoderamiento sé que estoy cumpliendo mi labor de servicio en este planeta con la magia del amor". Ricardo Chávez Ricardo Chávez | Credit: Instagram Ricardo Chávez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Y la actuación? El propio Ricardo aclaraba recientemente a través de su perfil de Instagram que no se ha retirado de la actuación. "Solo estoy agregando más herramientas a mi arsenal para poder seguir trabajando en mi propósito de vida, que es ayudar a las personas a transformar sus vidas y a hacer la transición de un estado de dolor a un lugar de amor".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ricardo Chávez, de actor de exitosas telenovelas a 'alquimista de almas': así es su vida ahora

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.