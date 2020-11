Close

Elenco de Muchacha italiana viene a casarse ¡despide a actor de la telenovela! José Ron, Ela Velden y más famosos acudieron a las redes sociales para despedir con emotivos mensajes al primer actor Ricardo Blume, quien perdió la vida a sus 87 años. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La muerte del primer actor Ricardo Blume, quien participó en incontables telenovelas de Televisa como Mundo de juguete, Marimar, María la del barrio y Heridas de amor, a sus 87 años generó el pasado fin de semana gran conmoción en la comunidad artística mexicana. Image zoom Ricardo Blume | Credit: Mezcalent De origen peruano, Blume logró construir una sólida carrera de varios lustros en la industria de los melodramas mexicanos, donde encabezó en 1971 junto a Angélica María la inolvidable telenovela Muchacha italiana viene a casarse, uno de sus trabajos más exitosos. "Sigo llorando la partida del gran actor, hombre culto, simpático, talentoso, sorprendente ser humano, gran compañero y amigo. Adiós Ricardo Blume te extrañaré siempre, siempre", escribió aún conmocionada por lo sucedido la progenitora de Angélica Vale en Twitter. Image zoom Angélica María | Credit: Mezcalent La última telenovela en la que participó Blume fue curiosamente la nueva versión de Muchacha italiana viene a casarse, historia que en esta ocasión encabezaron Livia Brito y José Ron en 2014 bajo la producción del productor Pedro Damián. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Precisamente, Ron, quien pudo compartir algunas escenas con el fallecido actor en el citado melodrama, no tardó en reaccionar a la noticia a través de su perfil de Twitter. "Descanse en paz Sr. Ricardo Blume", escribió el galán mexicano. ?s=21 Ela Velden, quien dio vida a Gianna Bianchi, la hermana del personaje que interpretó Livia, también tuvo palabras de despedida para el reconocido intérprete de 87 años. "Ricardo Blume #QEPD Te recuerdo con cariño", escribió la actriz mexicana. ?s=21 Cuidado con el ángel, melodrama que protagonizaron Maite Perroni y William Levy en 2008, fue otra de las exitosas producciones de Televisa que contaron con su talento. En esta ficción, el actor compartió créditos, entre otros, con Laura Zapata, quien también acudió a las redes sociales para dedicar unas emotivas palabras a quien fuera su compañero. Image zoom Laura Zapata | Credit: Mezcalent "Querido Ricardo Blume que tu regreso a la casa del Señor esté lleno de luz. Aquí dejas mucho cariño y respeto. Vuela alto", escribió la actriz mexicana.

