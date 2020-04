Renata Notni recuerda cuando mandó a lavarse los dientes a un compañero porque le olía la boca La protagonista de El dragón compartió, además, el momento de 'tierra trágame' que vivió durante las grabaciones del exitoso melodrama de Televisa Mi adorable maldición. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los apasionados besos de telenovela que se dan los actores en la ficción no siempre son agradables de grabar. Y si no que se lo pregunten a Renata Notni, la protagonista de exitosas telenovelas de Televisa como Mi adorable maldición y, más recientemente, El dragón. La joven actriz mexicana confesó en una reciente transmisión en vivo para el programa 'Encerrados con Yimina' que tuvo que mandar a un compañero de trabajo con el que se tenía que besar a lavarse los dientes ya que no podía soportar el mal olor que tenía. "Eran varias escenas con él [y] sí lo llegué a mandar a lavarse los dientes, o sea sí decía como ‘ya va nuestra escena de beso hay que ir a lavarnos los dientes’ ya sabes como broma. Con toda la pena del mundo, pero sí lo hice", reconoció la intérprete de 25 años. "Qué cosa tan desagradable, o sea te juro que yo para eso sí soy demasiado […] porque digo a ver, qué culpa tiene tu compañero de aguantar si te acabas de comer unos tacos con cebolla". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Notni, que tiene cerca de tres millones de seguidores solo en Instagram, también compartió la vergonzosa situación de ‘tierra trágame’ que vivió durante las grabaciones del exitoso melodrama de Televisa Mi adorable maldición cuando un micrófono encendido le jugó una mala pasada mientras discutía fuertemente con una persona a través de su teléfono. "Yo normalmente me quito el micrófono [cuando me voy a cambiar de vestuario] y lo doy y regreso y ya me lo vuelven a poner, [pero] ese día no me lo quité, salí corriendo y entonces me voy a cambiar y suena mi celular y me empecé a pelear con una persona pero duro", relató. Lo último que se podía imaginar en ese entonces la actriz es que la pelea que estaba teniendo en su camerino estaba siendo escuchada en el foro de grabación por todo el equipo de producción. "Entré al foro morada de la pena y todos así de ‘ya no la hagan enojar porque ya vimos como se pone’, obviamente todo el mundo lo agarró de broma", rememoró la actriz. Advertisement

