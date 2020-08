"Hubo besos": Renata Notni confiesa que llegó a sentir algo por su galán de telenovela La actriz mexicana reconoció que llegó a confundir la ficción con la realidad durante las grabaciones de una telenovela. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En ocasiones los actores corren el riesgo de confundir la ficción con la realidad, especialmente cuando tienen que pasar mucho tiempo junto a la misma persona mientras protagonizan una telenovela encerrados en un foro de grabación. Eso fue lo que le sucedió a Renata Notni, quien llegó a tener algo más que una simple relación de trabajo con una de sus parejas de ficción. "Solamente me ha pasado una vez porque yo justo acababa de cortar una relación y esta persona también acababa de cortar una relación y nos tocó compartir un proyecto juntos y nos llevábamos perfecto y a ver seis meses todos los días juntos grabando día y noche de alguna manera vulnerables…", confesó la joven actriz mexicana en el programa Pinky Promise. Image zoom Renata Notni Mezcalent "Yo siento que te puedes enamorar solamente si estás en un momento en tu vida en el que te puede pasar, si estás en una relación estable en la que estás superbien con tu pareja la verdad es que sí se separa muy bien el trabajo y la vida personal. Y esa vez me pasó porque estaba vulnerable, acababa de cortar…", explicó la protagonista de El dragón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La guapa intérprete de 25 años, quien tiene más de tres millones de seguidores solo en Instagram, reconoció que la relación entre ambos no prosperó ya que una vez que dejaron de trabajar juntos se dieron cuenta de que lo suyo 'era algo muy de novela'. "Sí hubo besos, pero nos dimos cuenta de que era únicamente el tiempo de la novela, que nos hicimos bolas y nada que ver", se sinceró Notni, quien se resistió a dar el nombre del actor. Renata se encuentra actualmente disfrutando de unas merecidas vacaciones, como se puede apreciar a través de las últimas imágenes que ha publicado en Instagram. "Sigamos bailándole a la vida", escribió junto a una foto en la que posa en el mar en bikini.

