Actores de ¡Vivan los niños! reaccionan a la difícil situación que atraviesa Renata Flores Los alumnos de la inolvidable maestra 'Verruguita' comparten a People en Español su experiencia de trabajo con la actriz mexicana y le envían sus mejores deseos. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace varios días trascendió en diferentes medios de comunicación que la actriz mexicana Renata Flores, conocida por sus participaciones en exitosas telenovelas de Televisa como La usurpadora, Rosa salvaje y ¡Vivan los niños!, estaba viviendo en situación de calle. Ante la preocupación generada por la noticia, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) compartió un escrito en sus redes sociales en el que daba a conocer que había buscado a la actriz para brindarle su ayuda. La propia Renata hacía llegar un mensaje de viva voz a través de la ANDA en el que informaba que estaba bien ‘y como en casa’. Lo sucedido tomó por sorpresa al gremio artístico, especialmente a los niños –hoy convertidos en adultos– con los que Renata compartió largas jornadas de grabación en la exitosa telenovela infantil ¡Vivan los niños! (2002), historia en la que interpretó a la maestra ‘Verruguita’. Image zoom Renata Flores en ¡Vivan los niños! | Credit: Agencia México "Me da mucho gusto que ya esté bien, que esté tranquila. La verdad es que no es padre escuchar que un colega la esté pasando mal", comenta a People en Español la actriz y cantante mexicana Daniela Aedo, quien interpretó a Marisol Luna en la citada telenovela infantil. "Cuando me empezó a decir la gente como que empecé a investigar y empecé a ver y para cuando ya vi bien qué onda, ella ya estaba bien, ya estaba tranquila". Image zoom Daniela Aedo | Credit: Instagram Daniela Aedo; Cortesía TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también protagonista de la telenovela Carita de ángel guarda muy buenos recuerdos de su experiencia de trabajo con Renata. "Me acuerdo que era muy cool […] siempre nos hablaba a los niños de cosas diferentes y padres. Con ella podías como preguntarte cosas muy filosóficas. Como niño te das cuenta cuando un adulto no te hace caso y cuando no le importa tu opinión y era bien padre Renata porque nos escuchaba. Le gustaban nuestras distintas personalidades", comparte. "[En la telenovela] nos tocaba mucho verla sufrir porque la maestra Verruguita era un personaje muy accidentado: la colgaban del ventilador, una vez le aventaron a la cabeza una sandía y era ella superprofesional. Le hicieron de todo y nunca se quejó", rememora. Andrés Márquez, quien tenía 7 años –hoy tiene 26– cuando dio vida a Lucas Batalla en ¡Vivan los niños!, recuerda que "siempre era divertido compartir set con ella". "Pero perdimos contacto cuando terminaron las grabaciones", señala. Image zoom Andrés Márquez | Credit: Televisa; Instagram Andrés Márquez "Desconocía por completo la situación por la que estaba atravesando. Me da mucho gusto que está recibiendo la ayuda necesaria", expresa el actor, cineasta y fotógrafo mexicano.

