La reina del sur 2 regresa con imágenes y escenas nunca antes vistas La Reina del Sur 2 Edición Especial: imágenes y escenas nunca antes vistas. ¿Cuándo y dónde verlo? By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Telemundo anunció el regreso de La Reina del Sur 2 Edición Especial, una de las series más icónicas de América protagonizada por la estrella internacional Kate del Castillo, el martes 21 de abril a las 10pm/9C. La Reina del Sur 2 es la súper serie #1 de la televisión hispana que revolucionó el género y cautivo a todo un público a nivel mundial. Este éxito internacional está de regreso en una Edición Especial para revivir el histórico evento televisivo con imágenes y escenas nunca antes vistas. Los televidentes que se perdieron el drama lleno de acción la primera vez, tendrán la oportunidad de vivir la emoción mientras Teresa Mendoza reclama su poder y lucha por el amor más grande de su vida. Image zoom telemundo Filmada en ocho países, el regreso de La reina del sur retoma la historia de la poderosa narcotraficante Teresa Mendoza ocho años después de que desapareciera en manos del programa federal de protección de testigos de EE. UU. tras hundir al candidato presidencial mexicano Epifanio Vargas. Ahora lleva una vida en total anonimato en Italia, como María Dantes, mientras cría a su hija Sofía en la villa toscana Massa Marittima. Sin embargo, su vida dará un giro inesperado y tendrá que hacer todo lo posible por recuperar su trono como La reina del sur. Image zoom telemundo Del Castillo está al frente de un renombrado elenco internacional que incluye al actor italiano Raoul Bova, Humberto Zurita, Paola Núñez, Antonio Gil, Patricia Reyes Spíndola, Mark Tacher, Kika Edgar, Flavio Medina, Eduardo Santamarina y el actor nominado a los Premios de la Academia Eric Roberts, así como miembros del elenco original. Image zoom Kika Edgar y Humberto Zurita en una escena de La reina del sur 2 Telemundo Creada por Arturo Pérez-Reverte, La reina del sur está escrita por Roberto Stopello, Juan Marcos Blanco, Miguel Ferrari y José Miguel Núñez. Marcos Santana es el productor ejecutivo y showrunner de la serie junto a Martha Godoy, de Telemundo, y Rodrigo Guerrero, de AG Studios, como productores ejecutivos. La segunda temporada de La reina del sur es una coproducción de Telemundo Global Studios y Netflix. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para enterarte de las últimas noticias, sigue #LRDS en Facebook, Instagram y Twitter, o únete a la conversación usando #LRDS2EdicionEspecial en todas la redes sociales. Advertisement

