Los reencuentros de telenovela más emotivos del 2019 By Moisés González

Son varios los actores de telenovela que han protagonizado emotivos reencuentros con sus compañeros de elenco a través de las redes sociales en lo que llevamos de año. ¡En esta galería recopilamos algunos de esos inolvidables momentos que han emocionado a tantísimas personas!

Pasión de gavilanes Image zoom Instagram Natasha Klauss Colombia fue testigo hace apenas unas semanas de uno de los reencuentros más esperados por el público: el que protagonizaron los actores de la exitosa telenovela de Telemundo Pasión de gavilanes (2003). A 15 años de su final, Paola Rey (Jimena), Natasha Klauss (Sarita), Juan Alfonso Baptista (Óscar), Kristina Lilley (Gabriela) y Jorge Cao (el abuelo Martín) volvieron a posar juntos en una misma foto para deleite de los millones de televidentes alrededor del mundo que siguieron hace tres lustros este inolvidable melodrama.

El diario de Daniela Image zoom Instagram Daniela Luján 20 años tuvieron que pasar para que los protagonistas de la exitosa telenovela infantil El diario de Daniela (1998), Daniela Luján y Martín Ricca, volvieran a dejarse ver juntos. El esperado reencuentro tuvo lugar meses atrás en México. "Por coincidencias de la vida y sin planear me encontré a esta personita en Monterrey. Años de no verlo y me da tanto gusto verlo tan bien, tan simpático, tan derrochando talento, tan como lo recuerdo", escribió la actriz mexicana junto a la foto.

Rebelde Image zoom Instagram Maite Perroni Maite Perroni y Alfonso Herrera, o lo que es lo mismo Lupita y Miguel Arango, volvieron a emocionar a toda una generación con esta imagen que compartieron recientemente a través de sus redes sociales a 12 años del final de la exitosa telenovela juvenil de Televisa.

Mi corazón es tuyo Image zoom Instagram Isidora Vives Desde que trabajaron juntos en la exitosa telenovela de Televisa Mi corazón es tuyo, no hay cumpleaños de su hijo León en el que Silvia Navarro no invite a la 'Tropa Lascuráin'. Y este año no iba a ser a la excepción. Isidora Vives (Alicia), los gemelos José Manuel y José Pablo (Guille y Álex) e Isabella Tena (Luz) acompañaron al primogénito de la actriz a soplar las velas de su tarta.

Pasión y poder Image zoom Instagram Marlene Favela No es habitual que las actrices de una telenovela se lleven tan bien detrás de cámaras como sucedió en Pasión y poder (2015). Marlene Favela, Altair Jarabo, Michelle Renaud y compañía entablaron una hermosa amistad durante las grabaciones que perdura hasta la actualidad, como prueba este reencuentro que protagonizaron a princpios de año en México las bellas intérpretes mexicanas.

La que no podía amar Image zoom Instagram José Ron Los galanes de Ana Brenda en la exitosa telenovela de Televisa, José Ron y Jorge Salinas, revolucionaron meses atrás las redes sociales con esta imagen en la que Rogelio Montero (Salinas) y Gustavo Durán (Ron) vuelven a posar juntos a 8 años del final de La que no podía amar.

Caer en tentación Image zoom Instagram Carlos Ferro Otros dos actores mexicanos que se reencontraron semanas atrás en México fueron Gabriel Soto y Carlos Ferro, protagonistas de la telenovela Caer en tentación (2017). "Cuando te encuentras a grandes amigos. Gordo. Se te quiere. Que gusto encontrarte", escribió Ferro junto a la instantánea.

Contra viento y marea Image zoom Instagram Marlene Favela Marlene Favela y Adriana Fonseca trabajaron juntas en el melodrama de Televisa Contra viento y marea (2005) y desde entonces conservan una hermosa amistad, como deja ver esta imagen que compartió meses atrás Favela a través de sus redes sociales.

La mujer en el espejo Image zoom Instagram Paola Rey Desde Colombia nos llegó semanas atrás esta emotiva imagen del reencuentro de Paola Rey y Juan Alfonso Baptista, la pareja protagónica del melodrama de Telemundo La mujer en el espejo (2004). "Cómo te quiero mi Juan Alfonso", se puede leer junto a la instantánea.

Tierra de reyes Image zoom Instagram Ana Lorena Sánchez Ana Lorena Sánchez (Sofía) y Scarlet Gruber (Andrea) se hicieron muy amigas durante las grabaciones de la telenovela de Telemundo Tierra de Reyes (2014). 5 años después las actrices siguen compartiendo lindos momentos juntas como se puede apreciar en esta imagen que compartieron meses atrás en sus redes sociales.

