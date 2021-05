¡Rebelde está de regreso! Las tres temporadas de la exitosa telenovela juvenil estarán disponibles a partir de este viernes 21 de mayo en el servicio de streaming gratuito de Univision, PrendeTV. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir PrendeTV, el servicio gratuito de streaming de Univision que vio la luz a finales de marzo, continúa ampliando su variada y extensa biblioteca de contenidos 100% en español. A partir de este viernes 21 de mayo a las 6 p.m., hora del Este, la plataforma albergará las tres temporadas completas de la exitosa producción juvenil de Televisa Rebelde que convirtió a sus protagonistas en estrellas mundiales y a su música en la boda sonora de la juventud. Mía (Anahí), Roberta (Dulce María), Lupita (Maite Perroni), Miguel (Alfonso Herrera), Diego (Christopher Uckermann) y Giovanni (Christian Chávez) están de regreso para revivir sus aventuras en la Elite Way School con la retransmisión de los 440 capítulos de la telenovela. Rebelde Rebelde | Credit: TELEVISA Además de estar disponibles todos sus episodios on demand, el fenómeno juvenil más importante de la televisión en los últimos tiempos también tendrá su propio canal exclusivo dentro de la plataforma en el que se emitirán durante las 24 horas del día sus capítulos. Rebelde Credit: TELEVISA Rebelde cuenta la historia de un grupo de adolescentes en un internado privado donde estudian los hijos de familias más privilegiadas de México y otros estudiantes becados. En este lugar, los protagonistas olvidarán sus diferencias para ayudarse y resolver sus problemas, además de formar el grupo musical RBD que lanzó a la fama mundial a sus integrantes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Famosos artistas que participaron en la popular telenovela mexicana como Angelique Boyer también tienen un canal con todas sus novelas en PrendeTV, llamado Angelique. La plataforma también contiene un canal dedicado a las producciones turcas en el que se emiten actualmente tres historias: La familia de mi esposo, Me robó mi vida y Feriha. 100% gratis, PrendeTV se puede a través de su aplicación disponible en Android y iOS, su página web y las aplicaciones de Smart TV, Roku, Amazon Fire TV, Google TV, Apple TV.

