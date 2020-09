¿Cuánto ganaban los actores de Rebelde? ¡Las cifras al descubierto! Rodrigo Nehme, quien interpretó a Nico en la exitosa telenovela juvenil de Televisa, reveló 16 años después cuánto dinero ganaban por su trabajo en Rebelde. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El tema de la paga o la remuneración regular que reciben los actores por participar en una telenovela ha sido siempre un asunto que ha despertado mucha curiosidad entre el público, en gran parte por el hermetismo con el que se ha manejado esta cuestión tan privada. ¿Pero cuánto pueden llegar a ganar realmente los actores que vemos a diario en televisión? Rodrigo Nehme, quien interpretó al primer galán de Maite Perroni en la exitosa telenovela juvenil Rebelde (2004), despejó recientemente la incógnita a través de su cuenta de TikTok. Image zoom Alfonso Herrera, Rodrigo Nehme y Maite Perroni en Rebelde Mezcalent "Hay dos maneras. La primera es por sindicato. El sindicato tiene un tabulador, el tabulador empieza en estelar, coestelar, primera parte, segunda parte… Generalmente todas las producciones te pagan el estelar, que en ese entonces eran 1.300 pesos, o 65 dólares [por día]", comenzó explicando el intérprete mexicano de 38 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo a esta información, un actor podía llegar a ganar al mes en la época de Rebelde entre 1.500 y 4.000 dólares mensuales, esto a través de la opción del sindicato. Pero también existía la opción de sentarse a negociar directamente con la producción, lo que podía elevar considerablemente la cantidad de dinero que podía recibir el actor. "Comienza en 1.000, pueden ser 5.000, 10.000, 20,000 o hasta 30 mil pesos o más y esto sumado con la parte del sindicato pues realmente son tus percepciones", detalló. "Claro que hay otras maneras como las firmas de autógrafos, como muchas otras formas, con las cuales puedes complementar, pero básicamente eso es", dijo.

