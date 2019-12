15 años después así es la vida de Fernanda Malo, la inolvidable Sol de la Riva de la telenovela Rebelde By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram Fernanda Malo La actriz mexicana tenía apenas 18 años cuando dio vida a la envidiosa Sol de la Riva en la exitosa telenovela juvenil de Televisa. A 13 años de su final, la también cantante de 34 años recuerda en exclusiva su participación en la historia que produjo Pedro Damián y nos cuenta cómo es su vida ahora. Empezar galería Vamos a iniciar por el principio. ¿Cómo llegas a Rebelde? Image zoom Instagram Fernanda Malo Yo inicié mi carrera a los 4 años haciendo telenovelas, comerciales, programas unitarios y demás entonces cuando yo llego a Rebelde ya tenía una carrera de bastantes años. Era de las chavas que siempre estaban en los casting para las telenovelas y fui una de las personas que castearon. Realmente llegué de una forma muy normal. Había un personaje disponible para el antagónico de la nueva temporada fui, hice mi audición y me quedé. Tu personaje aparecía en la segunda temporada, ¿fue difícil para ti ser la 'nueva' del grupo? No me fue tan difícil porque yo ya llevaba muchos años haciendo televisión y de hecho estuve también muchos años en un programa donde hicimos giras internacionales y grabamos discos y demás. Ahí estaba con Dulce. A Zoraida [Gómez] la conocía, habíamos sido hermanas en dos telenovelas. Había muchos compañeros a los que yo ya conocía entonces no estuvo tan complicado adaptarme. ¿Cómo recuerdas a día de hoy tus escenas de rivalidad con Anahí? Las recuerdo con mucho cariño y con mucha risa porque la verdad es que nos divertíamos mucho haciéndolas. De por sí ya estaban escritas de manera muy divertida y todavía nosotras le sumábamo. Nos daban mucha libertad para hacer cualquier tontería que se nos ocurriera y creo que eso fue parte del éxito también de Rebelde, que nos dejaban ser bastante libres y pues yo con Anahí me divertí muchísimo haciendo esas escenas, de hecho el problema era que a veces nos ganaba la risa. ¿Cómo llevaste la popularidad que te dio el personaje? Cuando fue el gran boom de Rebelde nosotros estábamos grabando metidos 24/7 en el foro o en la locación entonces realmente no nos dimos cuenta del impacto que fue creo hasta que realmente terminamos y salimos como a la vida otra vez. Ahí fue donde realmente nos cayó como el 20, por lo menos a mí y a varios con los que he hablado de esto, de que sí había sido un fenómeno y de que a lo mejor iba a ser algo de lo que la gente se iba a acordar durante muchísimo tiempo, pero en ese momento como que nosotros estábamos enfocados en grabar una telenovela. ¿Sigues conservando amigos de la época de Rebelde? Sí, sigo conservando amistades de esa época por supuesto, de hecho a todos los recuerdo con mucho cariño y a cualquiera que me encuentre me da mucho gusto verlo porque fue una situación que solo nosotros vivimos y que solo nosotros pasamos, es como encontrarte a tu amigo de la prepa. Hay gente con la que sigo más en contacto porque así es la vida, de repente hay personas que se van, hay personas que están muy ocupadas y hay personas que se quedan ahí, pero sí claro que tengo muchos amigos todavía de esa época. Después de Rebelde participaste en algunas telenovelas más y luego en 2012 te perdimos la pista... Sí, después de Rebelde participé en Miss XV y en Alma de hierro, pero después de 2012 estuve haciendo teatro como un año y luego entré a Telehit. Tuve mi programa en Telehit que fue un proyecto superpadre que me gustó mucho hacer porque nos dieron la libertad al productor y a mí de hablar de géneros que no se escuchaban en el canal hasta ese momento… Entonces estuve metida en ese rollo de Telehit un buen rato y fuimos a hacer entrevistas con muchas bandas y es una parte que a mí no me había tocado poder explorar que me gustó muchísimo. También grabé un EP con mi banda, en fin estuve haciendo varias cosas después. Vemos en tus redes que estás enfocada actualmente más en la música, háblanos de eso… Nunca le he perdido la pista a la música. Estuve en K.I.D.S desde los 6 hasta los 13 años, entonces la música siempre ha sido parte de mi carrera y pues ahorita lanzamos un proyecto que se llama Jueves, todos los jueves estamos lanzando un cover en Instagram TV y estamos complaciendo un poquito a las personas dependiendo de las canciones que nos pidan y está superdivertido. Con esto de las redes sociales puedes estar mucho más cerca y mucho más al pendiente de lo que la gente quiere. Si hoy tuvieras en frente a esa jovencita que participó en Rebelde entre 2005 y 2006, ¿qué tan diferente sería a la actual? En esencia creo que sería la misma, tal vez ahora he aprendido un par de cosas y no me tomo todo tan en serio, puede ser. ¿Qué significó para ti a nivel personal y profesional tu participación en Rebelde? Muchas cosas. Fue un proyecto bien especial, yo creo que para todos los que participamos ahí. Sí fue un antes y después, pero no solamente por una cuestión de fama, fue mucho tiempo que estuvimos conviviendo juntos, fueron muchas cosas que pasamos juntos, es un proyecto que la gente recuerda muchísimo. A mí me impresiona que después de tanto tiempo todavía lo tengan tan en la mente y tan fresco. Personalmente crecí muchísimo, tuve que aprender a convivir con un montón de chicos de mi edad que no estaba yo acostumbrada a eso por ejemplo. Yo creo que fue de los proyectos que más tiempo y más esfuerzo requirieron en mi carrera de los que he hecho. En ese periodo de tiempo también filmé mi primer largometraje, hice mi primera película, Efectos secundarios, entonces fue algo bien especial para mí porque fue un momento en mi carrera en el que estaban pasando muchas cosas nuevas. Te puedo decir un millón de cosas a nivel profesional y a nivel personal que son bien especiales. ¿Te resultó difícil desprenderte del personaje y que la gente pudiera verte en otro personaje? Yo creo que los actores estamos entrenados para entrar y salir del personaje. Si bien Sol tenía mucho de mí, éramos muy diferentes. Realmente a mí no me costó trabajo desprenderme de ella. La extraño a veces, pero siempre puedo regresar a verla cuando quiera (ríe). Yo creo que más bien a la gente le cuesta trabajo vernos a nosotros haciendo otras cosas y a pesar de que ya pasaron muchísimos años se les olvida a veces que somos actores y que también somos personas, que no somos el personaje.

