14 años después, así es la vida de 'Lola', la 'hermana' de Lupita en Rebelde La actriz y cantante mexicana atraviesa a sus 27 años uno de los momentos más difíciles de su vida a nivel personal. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras el éxito de la primera temporada, las puertas del exclusivo colegio Elite Way School volvieron a abrirse en 2005 para acoger a nuevos alumnos. Entre los estudiantes que llegaron para revolucionar la prestigiosa institución académica en la que estudiaban Mía Colucci (Anahí), Roberta Pardo (Dulce María), Miguel Arango (Alfonso Herrera) y compañía se encontraba ‘Lola’, la 'hermana' rebelde de Lupita (Maite Perroni). Detrás de este polémico personaje que se encargó de hacerle la vida un infierno a la tierna y bondadosa Lupita durante un sinfín de capítulos estaba Viviana Ramos, una talentosa actriz y cantante mexicana que recién iniciaba su carrera en el mundo de la interpretación. Mucho ha cambiado la vida de Viviana desde que hace 14 años interpretó por última vez a Lola, pero hay algo que ha permanecido intacto desde entonces: su amor por el arte. Si bien no ha vuelto a tener un personaje tan importante y exitoso dentro de una telenovela, la actriz de 27 años ha seguido vinculada a la actuación durante la última década a través de los programas unitarios de Televisa La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho que le han permitido seguir teniendo presencia en la pequeña pantalla con participaciones esporádicas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su prioridad ha sido, no obstante, la música, a la que le ha dedicado la mayor parte de su tiempo y se ha convertido en su principal sustento de vida. A nivel personal, la cantante atraviesa actualmente un momento difícil a raíz del delicado estado de salud de su padre, quien requiere de una operación muy costosa para poder salvar su vida, situación que la tiene angustiada ya que no cuentan con el dinero necesario. "A mi papá hace unos días le dijeron que lo tenían que operar de urgencia porque se le perforó la vejiga. Para que lo pudieran operar era necesario hacerle un estudio porque es hipertenso. En esos estudios nos dimos cuenta que tiene la arteria aorta muy crecida y esta situación puede conducir a que la misma explote en cualquier momento. Lo amamos con toda nuestra alma y es por eso que queremos pedirles su apoyo ya que en estos momentos no contamos con la cantidad necesaria para operarlo. Queremos que siga aquí con nosotros. Gracias a todos por el apoyo se los vamos a agradecer siempre", escribió Viviana el pasado fin de semana en Instagram apelando a la solidaridad de sus seguidores.

