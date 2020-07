Rebelde: actores de la exitosa telenovela juvenil que ya murieron Anahí, Dulce María y compañía ya han perdido a varios compañeros de la exitosa telenovela juvenil de Televisa: 4 para ser más exactos. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En junio de 2006 finalizaba en México la exitosa telenovela juvenil Rebelde, historia que catapultó a la fama a sus seis protagonistas: Anahí, Alfonso Herrera, Maite Perroni, Christian Chávez, Dulce María y Christopher Uckermann. Casi tres lustros después, el fenómeno sigue latiendo con fuerza gracias a la retransmisión de la ficción por el canal Tlnovelas, donde muchos de los televidentes que en su día se emocionaron viendo la telenovela están volviendo a revivir las apasionantes tramas surgidas en el Elite Way School. Infinidad de recuerdos que se juntan de golpe en la mente, pero también una inevitable sensación de nostalgia al ver en pantalla nuevamente a actores que lamentablemente ya no están con nosotros. Jacqueline Voltaire La actriz de origen británico dio vida a la alocada madre de Vico (Angelique Boyer). Voltaire, cuyo último trabajo en televisión lo realizó dentro de la telenovela Palabra de mujer (2008), perdió la vida en abril de 2008 a causa del cáncer en la piel que padecía desde hace dos años, tras varios días internada en un hospital de la Ciudad de México. Lourdes Canale La primera actriz mexicana enterneció a toda una generación de jóvenes en la piel de la profesora Hilda Acosta. Canale falleció en 2012 a sus 78 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pedro Weber El comediante mexicano interpretó al mayordomo cómplice de Mía Colucci (Anahí). Weber murió en 2016 debido a complicaciones cardiacas tras varios años padeciendo del corazón. Abraham Stavans El primer actor mexicano dio vida al padre de ‘Nico’, el primer gran amor de Lupita (Maite Perroni). Stavans perdió la vida en 2019 a sus 86 años.

