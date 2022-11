Rebecca Jones sale de la telenovela Cabo ¿Qué actriz dará continuidad a su personaje en melodrama estelar de TelevisaUnivision? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rebecca Jones Rebecca Jones | Credit: TelevisaUnivision Rebecca Jones no continuará en la telenovela de TelevisaUnivision Cabo. Aunque "su salud va mejorando notablemente día a día" tras presentar una deficiencia pulmonar y una neumonía derivada de una infección" que la mantuvo en el hospital en cuidados intensivos, la actriz mexicana "ha decidido por instrucciones médicas no regresar a sus actividades hasta que sea totalmente dada de alta y pueda brindar a su público el 100% de su capacidad actoral". "La producción de Cabo confirmó hoy que, por motivos de salud, la primera actriz Rebecca Jones, quien interpreta el personaje de 'Lucía' en este melodrama, se retirará de la producción", dio a conocer TelevisaUnivision este jueves a través de un comunicado de prensa. "La actriz decidió retirarse de la producción porque, aunque muestra importantes avances de salud, sus médicos le recomendaron guardar reposo total para continuar con su proceso de recuperación, lo que hace imposible que se reintegre a las grabaciones de Cabo", se explicó. "La producción de Cabo reconoce ampliamente el profesionalismo de Rebecca Jones y apoya totalmente la decisión tomada por sus médicos para que la actriz logre una pronta y total recuperación. La prioridad es su salud". Rebecca Jones Rebecca Jones daba vida a Lucía Alarcón en Cabo | Credit: TelevisaUnivision Tal y como se confirma en el comunicado, el personaje que interpretaba Rebecca "continuará siendo parte de las tramas" de la telenovela. Pero, ¿quién lo interpretará ahora? "En la trama de Cabo, la actriz Azela Robinson será la encargada de dar continuidad al personaje de Lucía", anunció TelevisaUnivision en el citado comunicado de prensa. Azela Robinson Azela Robinson participó en Los ricos también lloran | Credit: Mezcalent Azela tiene una destacada trayectoria en los melodramas mexicanos. Entre las telenovelas en las que ha participado se encuentran éxitos como Cañaveral de pasiones, El manantial, Mundo de fieras, Yo no creo en los hombres y la nueva versión de Los ricos también lloran. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz mexicana comenzará a grabar sus escenas la próxima semana. Cabo se estrenó en México el pasado 24 de octubre con las actuaciones protagónicas de Bárbara de Regil y Matías Novoa. Rebecca interpretaba a Lucía, la madre del protagonista. El melodrama se estrenará próximamente por Univision en horario estelar.

