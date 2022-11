¿Qué va a pasar con la participación de Rebecca Jones en la telenovela Cabo tras su hospitalización? La actriz mexicana se encontraba grabando en México el nuevo melodrama estelar de TelevisaUnivision que protagonizan Bárbara de Regil y Matías Novoa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cabo Rebecca Jones actúa en la telenovela Cabo | Credit: TelevisaUnivision (x2) Este miércoles saltó a los medios de comunicación la noticia de que Rebecca Jones se encuentra hospitalizada tras presentar "una deficiencia pulmonar y una neumonía derivada de una infección". Su publirrelacionista, Danna Vázquez, dio más detalles sobre el estado de salud de la actriz mexicana en una entrevista con el programa de televisión Ventaneando. "Hoy [refiriéndose al miércoles] en la mañana recibimos que la noticia del doctor es que el estado de salud de Rebecca es un estado estable. Lo que reportan es que fue una deficiencia pulmonar y una infección en los pulmones derivado de una infección que tuvo antes respiratoria, entonces el estado ahorita de salud sí es un poco delicado, pero está reportado como estable", informó la publirrelacionista. "No se había querido hacer público porque ella no es algo que hiciera público, no le gusta hablar de esto ni ahondar", agregó Vázquez. La publirrelacionista de la actriz contó que Rebecca "llegó por su propio pie al hospital". "Fue al doctor, la revisaron y se decidió quedar", detalló Vázquez. Rebecca se encontraba grabando actualmente en México la telenovela de TelevisaUnivision Cabo, donde da vida a Lucía Alarcón, una señora de sociedad, distinguida y protectora. Rebecca Jones Rebecca Jones interpreta a Lucía Alarcón en la telenovela Cabo | Credit: TelevisaUnivision ¿Qué va a pasar con su participación en el melodrama? La publirrelacionista de la actriz también se pronunció al respecto en la entrevista. Rebecca Jones Rebecca Jones interpreta a Lucía Alarcón en la telenovela Cabo | Credit: TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Rebecca ha trabajado y cumplido con todas sus obligaciones dentro de la novela del Güero Castro, al cual le agradecemos muchísimo su apoyo en estos momentos. Sí han estado superpendientes y respetando el lugar de Rebecca dentro de la telenovela para que ella regrese con todas las ganas ahora que ya esté mejor de salud", declaró Vázquez. Cabo se transmite en México a las 9:30 de la noche por Las Estrellas.

