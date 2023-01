Así reaccionó el público al estreno de la octava temporada de El señor de los cielos Telemundo estrenó este martes la octava temporada de la exitosa superserie de Telemundo con el esperado regreso de su protagonista, Rafael Amaya. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡La espera llegó a su fin! Anoche, tras un parón de 2 años, El señor de los cielos volvió a alzar el vuelo en el prime time de Telemundo y lo hizo con un capítulo especial de 2 horas que marcó el regreso de su protagonista, Aurelio Casillas, personaje interpretado por Rafael Amaya. El estreno de la octava temporada de la exitosa superserie se hizo sentir con fuerza en las redes sociales, donde numerosos televidentes compartieron su opinión al respecto. "Sin duda Aurelio Casillas es lo que le faltaba a El señor de los cielos. Tengo el corazón latiendo a mil por lo genial que fue el primer episodio", comentó una televidente. "El primer capítulo fue increíble. Es lo que le faltaba a la serie: el regreso de Aurelio Casillas", se puede leer en otro de los cientos de comentarios que invadieron las redes. "No había terminado la temporada 7 porque perdí el interés, pero esta octava temporada no defrauda desde el minuto 0. Es otra cosa con Aurelio en la serie", comentó otra persona. Rafael Amaya Rafael Amaya protagoniza El señor de los cielos 8 | Credit: TELEMUNDO Aunque el regreso de Amaya fue muy aplaudido, algunos televidentes también mostraron su descontento ante la falta de cohesión entre el final de la anterior temporada y el inicio de la octava. "¿Por qué modificaron el final de la séptima temporada?", se preguntó un televidente. "Pensé en ver la continuación de lo que pasó en el cementerio y al final hicieron como que nada ha pasado. También dijeron que Amado no estuvo en el entierro y según el final de la 7 sí estuvo, fue quien iba a ayudar con la medicina". Matías Novoa Matías Novoa fue Amado Leal en El señor de los cielos 8 | Credit: TELEMUNDO En esta misma línea, otra persona comentó: "No entiendo, ¿literalmente borraron toda la temporada 7? O sea Amado ya no existe". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La octava temporada de El señor de los cielos pone el foco de atención en el conflicto familiar "más que en el narcotráfico". "Ya ha habido muchas muertes familiares en temporadas pasadas, también el susto de la 'muerte' de Aurelio, entonces siento que es un momento de mucha reflexión para la familia donde tienen que salir adelante de otras maneras", contaba Isabella Castillo (Diana Ahumada) en una entrevista con People en Español. "El desarrollo ha sido muy bien planteado por los escritores y ha sido muy fácil también para nosotros de alguna manera porque tenemos años también interpretando estos personajes", agregaba Iván Arana (Ismael Casillas). El señor de los cielos 8 se transmite a las 9 p. m., hora del Este, por Telemundo.

