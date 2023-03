¡Exclusiva! Reacciones del elenco de Sin senos sí hay paraíso al regreso de la franquicia "Supe por redes que hubo un anuncio de Telemundo, pero hasta el momento no tengo datos al respecto de primera mano", asegura la villana de la historia, Kimberly Reyes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fabián Ríos Fabián Ríos; Kimberly Reyes | Credit: Mezcalent (x2) Telemundo anunció a finales de enero en el marco de la conferencia Content Americas el regreso de su exitosa franquicia Sin senos sí hay paraíso, cuya última temporada, El final del paraíso, se transmitió en 2019 con las actuaciones protagónica de Carmen Villalobos, Catherine Siachoque, Kimberly Reyes y Fabián Ríos, entre un destacado elenco. "Esta franquicia favorita de los fans regresa adentrándonos nuevamente en el mundo de Catalina Santana, sus luchas amorosas y sus esfuerzos incansables por proteger a su familia", anunció la cadena. "Esta nueva temporada promete estar llena de la misma acción y drama que los fans han llegado a esperar y amar". La noticia no puede tener más felices a los fanáticos de la saga, pero también a su elenco. "Lo primero que se viene a la mente es felicidad, alegría", comparte a People en Español Fabián Ríos, quien da vida a Albeiro. "[Es] un proyecto increíble, maravilloso que ha traído mucha satisfacción, un libreto demasiado espectacular, demasiado cotidiano, unos personajes hermosos, dirección impecable, producción increíble, una factura demasiado buena". Fabián Ríos Fabián Ríos es Albeiro en Sin senos sí hay paraíso | Credit: Mezcalent El actor colombiano espera que "todo salga muy bien" y que "las cosas sean rápido para que el público vuelva a tener Sin senos sí hay paraíso en sus casas". Kimberly Reyes, quien interpretó a la malvada 'Diabla' tras la salida de Majida Issa, confiesa que se enteró del regreso de la franquicia a través de las redes sociales. Kimberly Reyes Kimberly Reyes dio vida a 'La Diabla' en El final del paraíso | Credit: Mezcalent "Cuando supe la noticia me alegré muchísimo porque sé que para los fans de Sin senos sí hay paraíso es de verdad increíble y habían extrañado muchísimo la serie", cuenta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz colombiana asevera que hasta el momento "no tengo datos al respecto de primera mano o que de pronto mi mánager me haya comentado. Pero me parece cheverísimo y sé que con seguridad va a ser todo un éxito y que a los fans les va a encantar volverla a ver".

