Primeras reacciones del elenco de El señor de los cielos al anuncio de la novena temporada Carmen Aub (Rutila Casillas) e Iván Arana (Ismael Casillas) son algunos de los actores de la exitosa superserie de Telemundo que no tardaron en reaccionar a la noticia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cielos Carmen Aub e Iván Arana; Rafael Amaya | Credit: Instagram; Telemundo Rafael Amaya volverá a adentrarse el próximo año en la piel del narcotraficante Aurelio Casillas. Con su octava temporada todavía al aire, Telemundo confirmó recientemente que la exitosa superserie que protagoniza el actor mexicano contará en 2024 con una nueva temporada en la que el personaje interpretado por Amaya regresará a la naturaleza violenta que lleva en la sangre. "Luego de ser traicionado y su hijo Ismael es detenido, Aurelio desatará una ola de violencia en el país al querer vengarse y defender a su familia. Con nuevos y viejos enemigos que neutralizar, Aurelio no tendrá piedad y dejará salir a la bestia que lo convirtió en el notorio 'Señor de los Cielos'", avanzó la cadena hispana sobre la historia que vertebrará la novena temporada. "El señor de los cielos está de regreso con una nueva temporada. La bestia regresa", anunció Karen Barroeta, VP ejecutiva de Producción y Desarrollo de Telemundo Global Studios. El señor de los cielos Rafael Amaya es Aurelio Casillas en El señor de los cielos | Credit: TELEMUNDO Las reacciones del elenco de la franquicia de más larga duración no se hicieron esperar a través de las redes sociales, empezando por Carmen Aub, quien interpreta a Rutila Casillas. "Yeahhh", comentó de lo más entusiasmada la actriz mexicana. Su hermano en la ficción, Iván Arana (Ismael Casillas), quien graba actualmente para TelevisaUnivision la telenovela Nadie como tú, también celebró la noticia. "Esooo", escribió el actor mexicano junto a varios emoticonos de dos manos aplaudiendo. Carmen Aub Credit: Instagram Alan Slim se declaró listo para volver a adentrarse en la piel de Jaime Rosales. "Ya estamos listos", escribió de lo más feliz. Una emoción que también comparte África Zavala, quien interpreta a 'Mecha'. "Arre", comentó la actriz mexicana en la publicación de Barroeta. El señor de los cielos Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque aún no se ha destapado quiénes del elenco participarán en la nueva temporada, lo cierto es que todos se han mostrado muy entusiasmados en las redes sociales con la noticia. La octava temporada de El señor de los cielos se transmite actualmente a las 9 p. m., hora del Este, por Telemundo. La superserie ya se encuentra en sus últimos capítulos.

