La graciosa reacción del hijo de Aracely Arámbula al ver una escena intensa de su mamá en La madrastra La actriz mexicana contó la simpática anécdota en una reciente transmisión en vivo en Instagram. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aracely Arámbula ha estado muy activa durante los últimos días en las redes sociales. ¿El motivo? El inminente final en México de la nueva versión de La madrastra, historia que protagoniza la actriz mexicana y que Univision estrenó esta semana a las 10 p. m., hora del Este. Este miércoles, sin ir más lejos, la también cantante llevó a cabo una transmisión en vivo en Instagram junto a uno de los actores del melodrama, Sebastián Fouilloux, quien interpreta a Omar Escalante en la historia que produce Carmen Armendáriz para TelevisaUnivision. Precisamente, sus personajes protagonizan en uno de los últimos capítulos una escena fuerte e intensa que acaba de salir al aire en México y que generó muchas reacciones en los televidentes, entre ellos el hijo mayor de Aracely, quien al parecer no se pierde la telenovela de su mamá. Aracely Aracely en una escena de La madrastra (Univision) | Credit: Mezcalent "Déjame decirte que en los avances que se ve bárbaro mi hijo quería ir por ti a estrellarte la botella a ti", confesó al actor entre risas la también heroína de exitosos melodramas de Telemundo como La patrona y La doña. "Me dijeron: '¿Mamá por qué te hace eso Omar? Le dije: 'No te preocupes tienes que verlo hoy para que veas lo que yo le voy a hacer a él", agregó la artista de 47 años. La confesión de Aracely generó al instante una sonrisa en el rostro del actor. Aracely Arámbula Sebastián Fouilloux Left: Aracely Arámbula da vida a Marcia en La madrastra (Univision) | Credit: TelevisaUnivision Right: Sebastián Fouilloux es Omar en La madrastra (Univision) | Credit: TelevisaUnivision "¿El que conocimos? ¿El que llevaste a la fiesta?", quiso saber Sebastián. "No, el grande", no tardó en responderle Arámbula. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La nueva versión de La madrastra, que Univision transmite a las 10 p. m., hora del Este, se mantiene desde su estreno como la telenovela más vista de su franja horaria frente al drama turco de Telemundo El fuego del destino. Aracely Aracely Arámbula en una escena de La madrastra (Univision) | Credit: Mezcalent La telenovela narra la historia de Marcia (Arámbula), una mujer que es sentenciada injustamente a pagar por un crimen que no cometió y por el que es condenada a 35 años de prisión. Esteban (Andrés Palacios), su esposo, la considera una asesina por lo que la abandona a su suerte y tramita su divorcio. Segura de su inocencia y de que entre los amigos de su exmarido se encuentra el verdadero homicida, Marcia estudia Leyes mientras está en la cárcel para reabrir el caso. Veinte años después, un abogado logra tramitar la libertad anticipada y regresa a México para limpiar su nombre y reencontrarse con sus hijos, pero ellos la creen muerta. Marcia luchará por recobrar a su familia y demostrar su inocencia bajo la identidad de Marisa Jones y poder investigar a cada uno de los sospechosos.

