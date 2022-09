La reacción de Fernanda Castillo al reencuentro de Rafael Amaya y su 'hijo' Isidrito en El señor de los cielos 8 La actriz mexicana no pudo resistirse a comentar al ver a Aurelio Casillas (Amaya) y su 'hijo' Isidrito (Gabriel Bonilla) juntos de nuevo en escena durante las grabaciones de la octava temporada de la exitosa superserie de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rafael Amaya comenzó a grabar la semana pasada en México la octava temporada de El señor de los cielos 8, que marca su esperado regreso a la exitosa superserie de Telemundo. El actor mexicano se ha ido reencontrando poco a poco en el set de grabación con sus compañeros, con quienes no compartía escena desde hacía varios años. Este fue el caso del actor infantil Gabriel Bonilla, quien interpreta a Isidrito Casillas, el hijo que tuvieron en su día Aurelio Casillas (Amaya) y Mónica Robles (Fernanda Castillo). El niño de 12 años compartió recientemente a través de su cuenta de Instagram, donde está a punto de alcanzar los 10 mil seguidores, una imagen en la que posa con el reconocido actor mexicano desde el set de grabación de la superserie, como en los viejos tiempos. Gabriel Bonilla Rafael Amaya y su hijo 'Isidrito', antes y ahora | Credit: Instagram Gabriel Bonilla "Ya pasaron los años", se puede leer junto a la instantánea. La foto generó al instante decenas de comentarios, entre ellos uno muy especial: el de la actriz mexicana Fernanda Castillo, quien fuera su madre en la veterana ficción. Fernanda Castillo Fernanda Castillo; Rafael Amaya y el niño Gabriel Bonilla | Credit: Instagram (x2) Emocionada de volver a verlos juntos, la inolvidable Mónica Robles no tardó en comentar su publicación con varios emoticonos de la carita sonriendo con ojos de corazón. Rafael Amaya Fernanda Castillo comenta la foto del reencuentro de Rafael Amaya y su 'hijo' Isidrito | Credit: Instagram Gabriel Bonilla Fernanda dejó una huella imborrable en el público en la piel de Mónica Robles, personaje que interpretó durante las primeras cinco temporadas de El señor de los cielos. "Siempre me dará mucho gusto [saber que regresa El señor de los cielos], sobre todo saber que Rafa regresa y que está superbien, eso me da mucha felicidad", expresó en mayo de este año la actriz mexicana en una entrevista para el programa matutino hoy Día (Telemundo) en la que también descartaba su regreso a la superserie. "Es algo que veo como lejos, la verdad". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los fanáticos de El señor de los cielos no pierden, sin embargo, la esperanza de que Mónica Robles pueda volver a hacer de las suyas en algún momento en la saga protagonizada por Amaya. "Queremos que regrese" o "Vuelve por favor" son algunos de los comentarios que recibe a diario Castillo en sus publicaciones de Instagram, donde supera los 7 millones de seguidores.

