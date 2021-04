El emotivo mensaje de Raúl Araiza a su madre por su regreso a las telenovelas La actriz mexicana regresó este lunes a las telenovelas con Diseñando tu amor (Univision) tras varios años ausente. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras varios años alejada de las telenovelas, la actriz mexicana Norma Herrera regresó este lunes a la pequeña pantalla como parte del elenco de Diseñando tu amor, la recién estrenada telenovela de Univision que protagonizan Gala Montes y Juan Diego Covarrubias. "He hecho muchas telenovelas pero esta es la primera donde está hecha con un diseño de amor donde colaboramos todos con todos, toda la producción. Es una telenovela hecha con el amor de todos", reconoció días atrás durante la presentación a prensa del melodrama. El regreso de la actriz fue muy aplaudido por su hijo, el actor y conductor Raúl Araiza, quien fue el primero en sintonizar Las Estrellas para ver a su mamá de nuevo en la televisión. Raúl Araiza y Norma Herrera Raúl Araiza y su madre Norma Herrera | Credit: Mezcalent; TELEVISA Orgulloso a más no poder de su progenitora, Araiza no tardó en expresar su sentir a través de las redes sociales, donde dedicó unas emotivas palabras a la mujer que le dio la vida. "Felicidades mami por tu estreno. Te admiro por tu grandeza y talento. Soy tu fan más fiel. Te amo", escribió el actor, quien graba actualmente en México la telenovela La desalmada. Curiosamente, Herrera comparte set de grabación en esta historia con su otro hijo, el también actor mexicano Armando Araiza, quien tiene una destacada participación en el melodrama. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Norma interpreta en Diseñando tu amor a Adelaida, una mujer amorosa y maternal que se ha convertido en una gran madre protectora capaz de hacer cualquier sacrifico por los que ama. "[Adelaida] es una mujer sola, no se casó, no tuvo hijos, vive con su hermano, que es Sergio Goyri, lo ama, lo protege y lo aguanta porque tiene fuerte carácter", avanzó la actriz. "El ejemplo que da Adelaida es que, a pesar de ser una mujer tan sola, le gusta compartir su amor, tiene bonito carácter y la vida la va llevando a tener con su sobrina, que es como si fuera su hija, luego llega otra sobrina y su vida se empieza a complementar con todo", explicó.

