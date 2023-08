Así le fue en rating al estreno de Minas de pasión Univision estrenó este martes en sustitución del drama turco Mujer la telenovela protagonizada por Livia Brito. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir De un drama turco a uno mexicano. Tras el final de la primera temporada de Mujer, Univision estrenó este martes a las 10 p. m., hora del Este, Minas de pasión, la nueva telenovela que protagoniza Livia Brito. Se trata de una versión del exitoso melodrama de Telemundo La Patrona que estelarizó con gran éxito en su día Aracely Arámbula. "Es una historia que lo tiene todo. Serán 107 capítulos llenos de emociones. Es una telenovela que nos va a subir a una montaña rusa y no nos dejará bajar hasta el final. Los que no conocen la historia se van a enamorar de los personajes y de la trama, y los que sí la conocen se van a sorprender ya que hay muchas cosas que han cambiado y se van a sorprender gratamente", contaba su productor ejecutivo, Pedro Ortiz de Pinedo, en una entrevista con People en Español previa al estreno. "Es cosa de soltar prejuicios y prepararse para ver una gran historia". El melodrama que también protagoniza Osvaldo de León promedió en su primer capítulo 1,271,000 televidentes (P2+) y 431 mil adultos en la franja de edad de 18 a 49 años, la más codiciada por los anunciantes, según Nielsen. Livia Brito Livia Brito en una escena de Minas de pasión | Credit: Mezcalent El debut de la ficción se impuso cómodamente al drama turco de la competencia, Secretos de sangre (Telemundo), que en sus dos horas de emisión, de 9 a 11 p. m., hora del Este, se tuvo que conformar con 640 mil televidentes (P2+) y 182 mil adultos 18-49 años. El estreno de Minas de pasión no fue, sin embargo, la emisión más vista del día. Ese lugar fue para la también telenovela mexicana Tierra de esperanza (Univision), que sedujo a 1,439,000 televidentes (P2+). Minas de pasión versus Mujer Con el debut de Minas de pasión, Univision experimentó una ligera disminución de audiencia de 10 a 11 p. m., hora del Este, con respecto al final de temporada del drama turco Mujer, que justo el día anterior había promediado 1,397,000 televidentes (P2+) y 503 mil adultos 18-49 años. Mujer Escena de la telenovela Mujer | Credit: UNIVISION Final Mujer: 1,397,000 (P2+) Estreno Minas de pasión: 1,271,000 (P2+) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La telenovela protagonizada por Brito tuvo, sin embargo, una mejor acogida que la que en su día tuvo el estreno de Mujer, que promedió 1,051,000 televidentes (P2+). Estreno Minas de pasión: 1,271,000 (P2+) Estreno Mujer: 1,051,000 (P2+)

