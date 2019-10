¡Hasta siempre, Aurelio Casillas! Mira la evolución de Rafael Amaya en El señor de los cielos By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Tras siete temporadas, los fans de la serie El señor de los cielos de Telemundo se despidieron esta semana de su otrora protagonista, Aurelio Casillas, un papel interpretado con mucho éxito por el actor mexicano Rafael Amaya. Empezar galería Aurelio Casillas Image zoom Mezcalent Durante casi siete años, Rafael Amaya le dio vida al personaje de Aurelio Casillas, un narcotraficante, en la serie de Telemundo. Advertisement Advertisement En la mirilla Image zoom Mezcalent Casillas cautivó a todos con su galanura y sus habilidades en su negocio. Imparable Image zoom Mezcalent Solo o rodeado por sus compas, no había quien pudiera detenerlo al principio de la serie. Advertisement Nuevo look Image zoom Cortesía TELEMUNDO En los primeros capítulos de la serie, Casillas llevó el cabello largo, pero eso cambió con el desarrollo de su personaje. Sus amores Image zoom Mezcalent En la serie Casillas tuvo muchas aventuras amorosas; el personaje de Ximena Herrera fue una de las primeras. Amor de novela Image zoom Mezcalent Su historia de amor más impactante fue con el personaje de Fernanda Castillo; los dos procrearon un hijo en la pantalla chica. Advertisement Advertisement Advertisement Genio y figura Image zoom Cortesía TELEMUNDO Si bien su peinado cambió, su apariencia y forma de ser en el programa siguió una línea recta hasta ¿su sepultura? ¿El final de Aurelio? Image zoom Instagram El señor de los cielos Al final de la quinta temporada de la serie, Casillas fue abatido por una lluvia de balas. En estado de coma Image zoom Cortesía TELEMUNDO Durante la sexta temporada, a Casillas se le vio postrado y malherido en un cama. Advertisement Advertisement Advertisement ¡Hasta siempre, Aurelio! Image zoom Telemundo El estreno de la séptima temporada de El Señor de los cielos vimos que la leyenda de Aurelio Casillas llegó a su fin. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

