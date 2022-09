Rafael Amaya se reúne con compañeros de El señor de los cielos 8 para la lectura del primer capítulo Las grabaciones de la octava temporada de la exitosa superserie de Telemundo están por iniciar en México. Mira con quién se dejó ver el actor mexicano en las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rafael Amaya Rafael Amaya, protagonista de El señor de los cielos 8 | Credit: Telemundo Desde que Telemundo confirmara en febrero de este año que produciría una octava temporada de El señor de los cielos con el esperado regreso de su protagonista, Rafael Amaya, quien abandonó en su día la ficción debido a problemas de salud, los fanáticos de la exitosa superserie no han dejado de preguntarse cuándo comenzaran a tomar forma los nuevos capítulos de la veterana saga. Ese día, para alegría de muchos, está a la vuelta de la esquina. Amaya se reunió este miércoles en México con sus compañeros de la superserie para ultimar los preparativos de cara al inminente inicio de grabaciones de la nueva temporada. Maricela González, quien dio vida hasta la quinta temporada a La Felina en la historia original de Luis Zelkowicz, compartió una imagen a través de su perfil de Instagram, donde cuenta con algo más de 300 mil seguidores, en la que presume de la compañía del actor mexicano. "Pónganle nombre a esta foto", escribió junto a la instantánea. Rafael Amaya Rafael Amaya y Maricela González en la lectura del primer capítulo de El señor de los cielos 8 | Credit: Instagram Maricela González El personaje que interpreta la actriz colombiana al parecer estará de regreso en la nueva temporada. Amaya y demás actores que integran el elenco de El señor de los cielos 8 se dieron cita este miércoles para la lectura del primer capítulo de la octava temporada de la superserie. Elsy Reyes, quien da vida a Carla Uzcátegui, publicó a través de las redes sociales una imagen del libreto del primer capítulo, confirmando así su participación en la nueva temporada. El señor de los cielos Elsy Reyes en la lectura del primer capítulo de El señor de los cielos 8 | Credit: Instagram Elsy Reyes SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otro actor que confirmó, en su caso meses atrás, su participación en El señor de los cielos 8 fue Alan Slim, mejor conocido por los fanáticos de la superserie como Jaime Rosales. Se espera que en las próximas semanas Telemundo destape la lista completa de actores que estarán acompañando a Amaya en la octava temporada debido a que sus grabaciones están a punto de iniciar en México.

