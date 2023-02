Rafael Amaya se despide de El señor de los cielos 8: "No es el fin, sino apenas el comienzo" El actor mexicano terminó de grabar este martes la octava temporada de la exitosa superserie de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras 5 meses de esfuerzo y entrega, la aventura de Rafael Amaya en El señor de los cielos 8 llegó a su fin. El actor mexicano terminó de grabar este martes la octava temporada de la exitosa superserie de Telemundo, historia que marcó su esperado regreso a la galardonada franquicia. "Después de haber resurgido de las cenizas y ver el mundo desde otra perspectiva, después de haber estado 'picando piedra' durante dos años y medio, soñando alcanzar nuestros objetivos de ser los dueños y señores del rating, el día de hoy las grabaciones han llegado a su conclusión, pero no es el fin, sino apenas el comienzo porque hierba mala nunca muere", escribió Amaya a través de su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 3 millones de seguidores. Rafael Amaya Rafael Amaya | Credit: Instagram Rafael Amaya El actor quiso aprovechar la ocasión para agradecer a todas aquellas personas que lo acompañaron en esta aventura y que han sido pieza clave en el éxito de la superserie. "Quiero agradecer a mi compañera de vida Maritza Ramos, a mi productora y amiga que admiro mucho Karen Barroeta, a Luis Zelkowicz por su infinita imaginación, por su enorme corazón e inagotable tinta, a Harold Sánchez y Ximena Cantuarias y a todo el maravilloso elenco, mejor no pudo haber sido. A todos del equipo técnico que sin ellos este sueño no se hubiera hecho realidad. Gracias Telemundo, gracias por su talento y generosidad y sobre todo paciencia. Hasta la próxima", expresó Amaya, quien interpreta a Aurelio Casillas en la exitosa saga. Por último, el actor quiso tener unas palabras de agradecimiento con el público que noche tras noche sintoniza Telemundo para ver en acción a El señor de los cielos. "Estos dedos que están escribiendo este mensaje nunca se van a cansar de agradecerle a papá Dios y a ustedes, el público, mi gente. Gracias por haberme esperado y dejarnos entrar en sus casas y regresarnos al trono. Gracias", concluyó su mensaje el intérprete. Rafael Amaya Rafael Amaya | Credit: Instagram Rafael Amaya Las reacciones de sus seguidores y especialmente de sus compañeros de escena no se hicieron esperar, empezando por Karen Sandoval, quien interpreta a Laura. "Gracias por traernos esta gran temporada, por llenarnos de la mejor energía. Eres un gran actor y sobre todo un gran ser humano. Mil felicidades y arriba por todo lo que está por venir", comentó la actriz mexicana en su publicación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi apoyo, admiración y mis mejores deseos para ti Rafa", escribió por su parte Alan Slim, quien interpreta a Jaime Rosales. Aunque las grabaciones ya llegaron a su fin, la octava temporada de la superserie recién acaba de estrenarse en el prime time de Telemundo, por lo que aún le quedan varios meses de vida al aire.

