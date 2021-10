Primeras imágenes oficiales de Rafael Amaya en su esperado regreso a Telemundo Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Rafael Amaya Credit: TELEMUNDO El actor mexicano se apoderará nuevamente del prime time de la televisión hispana desde este lunes 18 de octubre a las 10 p.m., hora del Este, con una participación especial en la superserie de época Malverde: el santo patrón. ¡Mira aquí las primeras imágenes de su esperado regreso a la televisión! Empezar galería Esperado regreso Rafael Amaya Credit: TELEMUNDO Tras más de dos años alejado de la televisión, Rafael Amaya está listo para regresar este lunes 18 de octubre a la pantalla de Telemundo con una participación especial en Malverde: el santo patrón, la ambiciosa superserie de época que protagonizan Pedro Fernández y Carolina Miranda. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Su personaje Rafael Amaya Credit: TELEMUNDO En esta historia, el reconocido actor mexicano deja atrás al narcotraficante Aurelio Casillas para adentrarse en la piel de Teodoro Valenzuela, un bandolero que se dedica al trasiego de amapola y marihuana y que tiene un pasado en común con Malverde, a quien buscará para pedirle ayuda. 2 de 8 Ver Todo Entre compañeros Rafael Amaya Credit: TELEMUNDO El protagonista de El señor de los cielos tuvo un cálido recibimiento por parte de sus compañeros, quienes ya llevaban varios meses grabando la superserie cuando el actor se integró a su elenco. En la imagen lo podemos ver posar junto a Luis Felipe Tovar (Herminio Quiñones) y Mark Tacher (Vicente). 3 de 8 Ver Todo Anuncio Detrás de cámaras Rafael Amaya Credit: TELEMUNDO Amaya logró acoplarse a la perfección al ritmo de trabajo de la superserie. Aquí lo vemos conviviendo entre grabación y grabación con una de las actrices de la ficción: Candela Márquez, quien interpreta a la glamurosa, pero racista y altiva Azalea Quiñones. 4 de 8 Ver Todo De nuevo juntos Rafael Amaya Credit: TELEMUNDO Como sucediera años atrás en varias temporadas de El señor de los cielos, el actor fue dirigido durante la grabación de sus escenas por el reconocido actor y director Miguel Varoni, con quien aparece en la foto. 5 de 8 Ver Todo Más impactante Rafael Amaya Credit: TELEMUNDO Como ya nos tenía acostumbrados en El señor de los cielos, Amaya protagonizará varias escenas de acción dentro de la superserie de época de Telemundo. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Llegó la hora Rafael Amaya Credit: TELEMUNDO "¡Llegó la hora de volver a Telemundo! A partir del lunes 18 de octubre a las 10pm/9c podrás conocer mi personaje en Malverde: el santo patrón. ¡No dejará a nadie indiferente!", escribió emocionado el actor a través de su cuenta de Instagram, donde está próximo a superar los 3 millones de seguidores. 7 de 8 Ver Todo ¿Te lo vas a perder? Rafael Amaya Credit: TELEMUNDO No dejes de ver a Rafael Amaya desde este lunes 18 de octubre por la pantalla de Telemundo. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

