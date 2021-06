Rafael Amaya ¡regresa a Telemundo! El actor mexicano firmó un contrato de múltiples proyectos con la empresa. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Rafael Amaya regresa a Telemundo. La cadena anunció este viernes en un comunicado de prensa que el actor mexicano "firmó un contrato de múltiples proyectos" con Telemundo Global Studios, la unidad nacional e internacional de producción de ficción de la compañía estadounidense. Este acuerdo permitirá al inolvidable protagonista de la exitosa superserie El señor de los cielos continuar encabezando diferentes producciones originales de la empresa. "Es un honor poder trabajar una vez más con Rafael Amaya, uno de los actores latinos más reconocidos y talentosos en la industria del entretenimiento", dijo Karen Barroeta, vicepresidente ejecutivo de Producción y Desarrollo de Telemundo Global Studios. "Este contrato reafirma el compromiso de la cadena de trabajar con el mejor talento en este medio y de seguir creando contenido original e innovador para la audiencia Latina en todas las plataformas". Rafael Amaya Rafael Amaya | Credit: TELEMUNDO Aunque la cadena no ha confirmado cuál será el primer proyecto que protagonizará Amaya tras la firma de este acuerdo, el actor dejó entrever meses atrás la posibilidad que existe de retomar el personaje de Aurelio Casillas en una octava temporada de El señor de los cielos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En eso estamos, estamos preparando una buena octava temporada, estamos en negociaciones y vamos a ver qué es lo que pasa", comentó entonces para sorpresa de sus fans en un live en Instagram. ¿Será que pronto tendremos la octava temporada de El señor de los cielos? Por el momento, Telemundo ha avanzado que el primer proyecto de Amaya con la cadena tras este nuevo acuerdo está pautado para salir al aire este año. Habrá que esperar hasta entonces para conocer los detalles.

