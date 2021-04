Rafael Amaya regresa al trabajo junto a actriz de El señor de los cielos ¡Mira un avance de lo que será este esperado proyecto que ambos protagonizan! Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Rafael Amaya retoma poco a poco las riendas de su vida tras dejar atrás el infierno de las drogas y el alcohol que lo llevó en su momento a tocar fondo. El actor mexicano, quien tiene más de dos millones y medio de seguidores solo en Instagram, regresó el pasado fin de semana al trabajo y lo hizo bajo el lente de la cámara del reconocido fotógrafo y director de cine Bruce Weber. "Grandes momentos alrededor de grandes personas. Indescriptible la energía de este día tan hermoso. Muchas gracias Bruce Weber y Nan Bush por invitarme y hacerme sentir como en casa. Gran admiración por el trabajo artístico y tan profesional. Pero, sobre todo, mi respeto a la amabilidad y a las amistades verdaderas", escribió Amaya en Instagram junto a un aperitivo de la sesión de fotos que protagonizó rodeado de varios perros Golden Retriever. Aunque el proyecto no tenía relación con El señor de los cielos, los fans de la superserie de Telemundo no pudieron evitar emocionarse al ver que la compañera de trabajo del actor era una actriz de la citada ficción de la cadena hispana: Athina Marturet, quien tuvo una destacada participación en la séptima temporada de El señor de los cielos. "Todo salió espectacularmente. Amé trabajar contigo Rafael Amaya y este bellísimo equipo lleno de buena vibra, respeto, gentileza y animales increíbles. Felicísima esperando el resultado de este proyecto para el mundo", escribió la actriz en Instagram. Athina compartió una segunda publicación en la que se deja ver en abrazos de Amaya. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "New TikTok 'Cuando los muertos resucitan'. Cómo disfrutamos. Detrás de cámaras con el extraordinario actor Rafael Amaya", fueron las palabras con las que acompañó la grabación. "¿Es la octava temporada?", no tardaron en comenzar a preguntar muchos fans de El señor de los cielos al ver a los dos integrantes del elenco de la exitosa superserie juntos. "¡Qué alegría ver a Rafael actuando nuevamente!", comentó otra persona.

