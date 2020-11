Close

¿Dónde estabas? Rafael Amaya reaparece ¡y así luce ahora! El actor mexicano se encuentra alejado de la vida pública desde hace más de dos años. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace ya más de dos años que Rafael Amaya desapareció de la vida pública sin dejar rastro. El reconocido actor mexicano se dejó ver por última vez en las redes sociales el 18 de abril de 2018, cuando compartió su última publicación en Instagram con motivo del estreno de la sexta temporada de la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos, historia que protagonizaba desde 2013 y que marcó un antes y un después en su carrera. Desde entonces son muchos los que se preguntan dónde se encuentra y que está haciendo el galán de telenovelas tras tomar la repentina decisión de alejarse de los reflectores y las cámaras. Image zoom Rafael Amaya, protagonista de El señor de los cielos. | Credit: TELEMUNDO Si bien continúa viviendo su vida en un discreto segundo plano lejos de todo ruido mediático, recientemente se publicaron a través del ciberespacio unas imágenes aparentemente recientes del actor que mostrarían cómo luce actualmente el inolvidable Aurelio Casillas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las instantáneas fueron compartidas por medio del perfil de Instagram del empresario Willy Saldaña durante la que sería una reunión de amigos en el Estado mexicano de Sinaloa. En la imagen, aparece Saldaña posando con el 'desaparecido' actor y, contrario a todo lo que se ha especulado en algunos medios de comunicación, parece lucir muy saludable y en buena forma física. Image zoom Rafael Amaya y el empresario Willy Saldaña | Credit: Instagram Willy Saldaña Recordemos que Amaya regresó el año pasado al set de grabación de El señor de los cielos para grabar la muerte de su personaje y así dar por finalizada su participación en la superserie, suceso que generó gran indignación y enfado en su día entre los fieles televidentes de la ficción. El motivo de su abrupta salida de la superserie continúa siendo un misterio, así como la vida que estaría llevando desde entonces, pero al menos ya sabemos que se encuentra bien. ¡Regresa pronto Rafa!

